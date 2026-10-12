La nuova Apple TV potrebbe migliorare grazie a due importanti novità

Mancano poche ore all'evento Apple di domani, durante il quale dovrebbero essere presentati diversi nuovi dispositivi per la smart home . Tra le novità attese ci sono la seconda generazione di HomePod mini e il dispositivo touch HomeView. Si parla molto anche della nuova Apple TV 4K , che potrebbe introdurre una serie di miglioramenti pensati per offrire un'esperienza d'uso ancora più completa e funzionale. In attesa dell'annuncio ufficiale, ecco cosa potremmo aspettarci da questo dispositivo in particolare.

Le novità e i miglioramenti di Apple TV 4K

In base alle indiscrezioni emerse finora, la nuova Apple TV dovrebbe utilizzare il chip A19, sostituendo quindi l'ormai datato A15 Bionic. Inoltre, il dispositivo dovrebbe integrare dei microfoni per interagire direttamente con Siri, senza dover ricorrere ad altri dispositivi collegati. Non è ancora chiaro, però, se questa funzionalità sarà effettivamente disponibile al debutto. Per scoprirlo, non resta che attendere l'annuncio ufficiale.

Alcune novità dovrebbero riguardare anche il telecomando Siri Remote. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe testato una versione che include un piccolo altoparlante. Quest'ultimo consentirebbe di emettere un suono per facilitarne il ritrovamento in caso di smarrimento.

Apple TV 4K

Lato connettività, si parla del chip N1 con supporto Wi-Fi 7, oltre a Bluetooth 6 per collegare dispositivi come controller o auricolari. Per ora queste informazioni non sono ufficiali ma, se dovessero rivelarsi veritiere, le novità potrebbero garantire prestazioni superiori grazie al chip A19 e un'esperienza d'uso ancora più funzionale, sia nell'interazione con Siri sia nell'utilizzo del telecomando.