Pokémon Rubino e Zaffiro in arrivo su Nintendo Switch? Ci sono vari indizi al riguardo

Per raggiungere il Pokédex nazionale completo su tali titoli era necessario accedere a tutti i giochi della Generazione 3 , con le creature che spaziano da Kanto e Hoenn, all'epoca eseguibile facilmente con gli scambi tra i titoli usciti su Game Boy Advance.

In particolare, ulteriori suggerimenti, secondo molti fan, sono emersi con l' aggiornamento di Pokémon Home , che si è ampliata a supportare Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia proprio di recente, aggiungendo le creature dei giochi in questione, i quali sono stati recentemente rilanciati su Nintendo Switch e Switch 2.

Da qualche tempo a questa parte si parla della possibilità che Pokémon Rubino e Zaffiro possano essere i prossimi giochi classici della serie in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2 , ma gli indizi a supporto di questa idea si stanno moltiplicando di recente.

Una serie di indizi interessanti

Come abbiamo visto, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono stati resi compatibili con Pokémon Home attraverso l'aggiornamento 4.1.0 di questa avvenuto pochi giorni fa, e con questo è stato anche regalato un Pokémon leggendario con l'update, ovvero Celebi.



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Una cosa che hanno notato alcuni utenti è che Pokémon Home ha ora una nuova sezione chiamata "GBA Games", sebbene al momento gli unici giochi rilanciati recentemente sul mercato e appartenenti a tale piattaforme siano Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. La genericità del nome della sezione fa pensare che possano esserci altri titoli di tale generazione in arrivo, e Pokémon Rubino e Zaffiro sono tra i principali indiziati.

In effetti, l'estensione a questi titoli potrebbe consentire finalmente la raccolta del Pokédex nazionale completo attraverso Pokémon Home, e questo dettaglio, unito ad altri indizi emersi dal database dell'app, cementano un po' l'idea che i due giochi siano in arrivo.

Inoltre, l'account giapponese ufficiale di Pokémon ha recentemente condiviso una clip tratta proprio da Pokémon Rubino e Zaffiro, visibile nel messaggio riportato qui sopra, che sembra tratta da una nuova versione per Nintendo Switch o funzionare su un qualche emulatore, visto che la grafica appare con definizione più alta e con colori più vivaci rispetto alle versioni originali per GBA.

La data di uscita che era trapelata in precedenza per i due titoli su Switch e Switch 2, ovvero l'8 ottobre, è ormai passata smentendo tale voce di corridoio, ma in molti restano convinti che questo possa essere il mese in cui Pokémon Rubino e Zaffiro arriveranno sulle nuove console Nintendo e non resta che attendere e vedere gli sviluppi di questa teoria.