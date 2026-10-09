Amazon annuncia i nuovi Alexa Tablet con Android 16 e Alexa+: caratteristiche e prezzi ufficiali

Amazon fa ufficialmente il suo ritorno nel mercato dei tablet con i nuovi Alexa Tablet, basati su Android 16 e non su FireOS come con i precedenti Fire Tablet. Si tratta di dispositivi chiaramente integrati in modo profondo con Alexa, nonché con tutti i servizi di Google. I modelli preordinabili sono tre, ciascuno pensato per soddisfare esigenze specifiche. Vediamo di seguito le principali caratteristiche.

Alexa Tablet 12 Pro Partiamo dal modello più interessante tra tutti, con scocca in alluminio unibody e uno spessore di soli 6,5 mm, oltre a un peso di 555 grammi. Questo tablet utilizza un pannello LCD da 12 pollici con risoluzione 2800 x 1840 pixel, 280 PPI e refresh rate a 120 Hz. Si tratta di una soluzione pensata più per la produttività che per l'intrattenimento, con due opzioni tra cui scegliere: Glossy, se preferite una variante lucida, e Nanomatte, con trattamento antiriflesso realizzato con Corning. Alexa Tablet 12 Pro All'interno troviamo un processore MediaTek Dimensity 8400 con 8 o 16 GB di RAM e da 128 o 256 GB di archiviazione in base alle proprie esigenze. La batteria ha invece una capacità di 9.000 mAh ed è in grado di offrire fino a 16 ore di riproduzione video. Inoltre, solo con questo modello sono previsti due accessori, ovvero la Pro Keyboard, una tastiera che si aggancia magneticamente senza pairing Bluetooth, e la Pro Pen, simile a quella del Kindle Scribe in termini di feeling. La nota dolente? Il prezzo: si parte da almeno 499,99 € fino a 669,99 € se si opta per la versione Nanomatte con 16 + 256 GB di archiviazione. L'accessorio Alexa Tablet Pro Keyboard costa invece 139,99 €, mentre la Pro Pen è disponibile a 84,99 €.

Alexa Tablet 11 Passiamo a una versione più accessibile. Il display da 10,95 pollici ha una risoluzione (2560 x 1600) e una frequenza di aggiornamento a 90Hz, 276 PPI e 500 nit. Stavolta lo spessore è di 6,99 mm, con un peso di 477 grammi. Le prestazioni sono inferiori rispetto al modello Pro, dato che il tablet è alimentato dal processore MediaTek MT8189 con 8 GB LPDDR5 e 64 o 128 GB di archiviazione. Alexa Tablet 11 La batteria ha una capacità di 6.500 mAh e garantisce un'autonomia dichiarata di circa 15 ore di riproduzione video. La versione da 64 GB (con pubblicità) costa 329,99 €, mentre quella da 128 GB costa 379,99 €.

Alexa Tablet 8 Questo dispositivo è il più economico, con un display da 8,7 pollici, uno spessore di 7,95 e un peso di 329,5 grammi. Il display HD ha una risoluzione 1340 x 800 con frequenza di aggiornamento a 60 Hz, con 180 PPI e 400 nit. In questo caso troviamo lo stesso processore del tablet 11, ovvero il MediaTek MT8189, ma a cambiare è la RAM: solo 4 GB LPDDR5 con possibilità di scegliere tra le versioni da 64 o 128 GB di archiviazione. Alexa Tablet 8 La batteria è inferiore, con una capacità di 4.600 mAh e 14 ore di video. La versione più economica da 64 GB (con pubblicità) è disponibile a 229,99 €, mentre quella da 128 GB costa 279,99 €. Tutti questi prodotti saranno ufficialmente disponibili il 19 ottobre ma è già possibile preordinarli.