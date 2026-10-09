Mercato PC, il terzo trimestre 2026 crolla: -20,1%, pesano scorte anticipate e prezzi elevati

Le spedizioni mondiali di PC hanno registrato nel terzo trimestre del 2026 un calo del 20,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a 62,7 milioni di unità. Un vero e proprio tracollo. Lo indicano i risultati preliminari di IDC , diffusi l'8 ottobre. È il secondo trimestre consecutivo in negativo, con una flessione molto più marcata rispetto al -3,8% del secondo trimestre. Rispetto ad aprile-giugno, inoltre, le consegne sono scese del 9,1%, in controtendenza con lo schema abituale che vede il terzo trimestre superare il secondo.

"Quello che vediamo è il risultato di un forte pull-in nella prima metà dell'anno", ha spiegato Jitesh Ubrani, research director per i dispositivi consumer di IDC. Produttori e canali, ha osservato, hanno caricato i magazzini per anticipare gli aumenti, alterando i normali cicli del mercto. Ora i distributori temono di ritrovarsi con troppe scorte in un mercato in cui i prezzi elevati frenano la domanda .

Questa corsa agli acquisti ha gonfiato le spedizioni dei primi mesi, ma ha di fatto sottratto volumi al secondo semestre. Nel terzo trimestre la distribuzione si è quindi dedicata soprattutto a smaltire le giacenze, frenando tutto. A questo si aggiungono i persistenti problemi di approvvigionamento e prezzi più alti, che l'istituto collega anche alla crescita dei data center dedicati all'intelligenza artificiale, che stanno fagocitando il mercato .

Chi ha perso di più

Il calo non ha colpito tutti allo stesso modo. Lenovo, HP Inc e Dell Technologies hanno registrato flessioni più nette e, insieme, hanno ceduto 4,2 punti di mercato. Lenovo resta prima con 14,9 milioni di unità (-22,6%) e una quota del 23,8%. HP Inc scende a 10,3 milioni (-30,9%), con il 16,5% del mercato, mentre Dell si ferma a 7,6 milioni (-25%) e al 12,1%. Hanno tenuto meglio Apple, a 5,9 milioni di unità (-11,3%) e con una quota salita al 9,5%, e ASUS, a 5,5 milioni (-8,6%) e all'8,7%. Gli altri produttori, nel complesso, totalizzano 18,4 milioni di unità (-14%).

La situazione potrebbe avere un effetto lenitivo sul consumo, dato che l'aumento delle scorte potrebbe comportare delle promozioni interessanti. Ma, avverte Ubrani, "non ci aspettiamo prezzi neanche lontanamente vicini a quelli di un anno fa". Il rischio principale, secondo IDC, è il quadro macroeconomico, peggiorato rispetto al trimestre precedente. Il rischio è che le prospettive dei prossimi trimestri "peggiorino prima di migliorare". Un'economia più debole potrebbe comprimere ulteriormente la domanda e appesantire l'orizzonte per la parte restante del 2026 e per il 2027.