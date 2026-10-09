L'app Xbox per PC sta per ricevere un grosso aggiornamento con miglioramenti notevoli

A quanto pare, la redazione ha potuto testare in anteprima le funzionalità e caratteristiche di questa nuova versione aggiornata dell'app, rilevando in effetti delle evoluzioni sostanziali nella comodità di utilizzo e nelle prestazioni.

Prestazioni migliori e interfaccia evoluta

Quello che emerge subito a una prima occhiata è la riorganizzazione generale dell'interfaccia utente, che appare piuttosto diversa e forse con una distribuzione più chiara degli elementi, almeno nelle intenzioni degli sviluppatori.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In base all'approfondimento di Windows Central, tuttavia, l'evoluzione maggiore sembra sia riferita alle prestazioni, con una maggiore stabilità e soprattutto velocità di utilizzo ed esecuzione del software.

"Le prime impressioni riguardano soprattutto le performance, secondo me", ha scritto Jez Corden, giornalista della testata ed esperto conoscitore dell'ambito Xbox.

"Questa è molto più veloce della versione precedente dell'app, specialmente quando ci si trova a caricare una libreria di giochi molto ampia (oltre 1400, nella fattispecie), provenienti da diverse epoche".

"È molto più facile vedere bene quando c'è qualcosa di effettivamente installabile o utilizzabile in streaming da Xbox Cloud Gaming", inoltre sembra che la navigazione tra le varie liste sia stata semplificata e resa più fluida e intuitiva.

Sembra tuttavia che non ci siano molte nuove funzionalità, mentre gran parte dei lavori si è concentrata sui miglioramenti dell'interfaccia e del funzionamento del software. All'inizio dell'anno abbiamo visto l'estensione dell'app Xbox anche ai PC Windows 11 basati su ARM.