L'app Xbox per PC sta per ricevere un grosso aggiornamento con miglioramenti notevoli

Secondo quanto riferito da Windows Central, Microsoft è in procinto di pubblicare un grosso aggiornamento per l'app Xbox su PC, che dovrebbe comportare notevoli miglioramenti, a partire da performance superiori.
A quanto pare, la redazione ha potuto testare in anteprima le funzionalità e caratteristiche di questa nuova versione aggiornata dell'app, rilevando in effetti delle evoluzioni sostanziali nella comodità di utilizzo e nelle prestazioni.
Non c'è ancora una data di uscita precisa per quanto riguarda la distribuzione pubblica di questo update, ma dovrebbe avvenire entro la fine del 2026, dunque all'interno dei prossimi due mesi o poco più.
Prestazioni migliori e interfaccia evoluta
Quello che emerge subito a una prima occhiata è la riorganizzazione generale dell'interfaccia utente, che appare piuttosto diversa e forse con una distribuzione più chiara degli elementi, almeno nelle intenzioni degli sviluppatori.
In base all'approfondimento di Windows Central, tuttavia, l'evoluzione maggiore sembra sia riferita alle prestazioni, con una maggiore stabilità e soprattutto velocità di utilizzo ed esecuzione del software.
"Le prime impressioni riguardano soprattutto le performance, secondo me", ha scritto Jez Corden, giornalista della testata ed esperto conoscitore dell'ambito Xbox.
"Questa è molto più veloce della versione precedente dell'app, specialmente quando ci si trova a caricare una libreria di giochi molto ampia (oltre 1400, nella fattispecie), provenienti da diverse epoche".
"È molto più facile vedere bene quando c'è qualcosa di effettivamente installabile o utilizzabile in streaming da Xbox Cloud Gaming", inoltre sembra che la navigazione tra le varie liste sia stata semplificata e resa più fluida e intuitiva.
Sembra tuttavia che non ci siano molte nuove funzionalità, mentre gran parte dei lavori si è concentrata sui miglioramenti dell'interfaccia e del funzionamento del software. All'inizio dell'anno abbiamo visto l'estensione dell'app Xbox anche ai PC Windows 11 basati su ARM.