Simulatore in saldo: Assetto Corsa per PC in forte sconto su Instant Gaming

Amate i simulatori di guida realistici? Assetto Corsa per PC si trova in promozione su Instant Gaming a un prezzo decisamente contenuto. Il negozio di key propone il titolo automobilistico di Kunos Simulazioni con uno sconto del 83% rispetto ai 20 euro del listino originale, mettendo in mostra una cifra netta di 3,39 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista per gli acquisti in Italia, la spesa al checkout corrisponde a 4,14 euro. Calcoli alla mano, il risparmio reale garantito è di 15,86 euro rispetto al prezzo di partenza. Trovate il box qui sopra o il link qui per accedere all'offerta e riscattare il codice .

Fisica di guida, tracciati e dettagli tecnici di Assetto Corsa

Assetto Corsa offre un modello di guida simulativo pensato per restituire reazioni fedeli per ogni vettura. Il parco auto include numerose vetture ricreate nei dettagli, dalle sportive stradali fino alle monoposto da competizione. I circuiti presenti sono stati rilevati con tecnologia Laser-Scan per replicare con precisione millimetrica asperità, pendenze e cordoli dell'asfalto. Potrete cimentarvi in sessioni di prova libera, weekend di gara, eventi carriera e sfide multiplayer online.

La fisica delle gomme, la gestione dei danni e il comportamento aerodinamico offrono un'esperienza appagante, in particolare se giocata con volante e pedaliera. La versione PC permette inoltre di sfruttare l'integrazione con le mod realizzate dalla community per aggiungere nuove auto e tracciati. Il codice fornito sblocca il titolo direttamente tramite il client di Steam per l'installazione su PC Windows.