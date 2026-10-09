Lucania IndieQuest 2026, a Potenza sei giochi indipendenti alla prova del pubblico e della giuria

Si apre oggi a Potenza Lucania IndieQuest, il format ideato e sviluppato da Nerdworks APS e ospitato dal Palazzo della Cultura fino a domenica 11 ottobre, all'interno della IX edizione di Lucania is Comics. L'iniziativa è pensata per chi i videogiochi li progetta e li sviluppa: sei team indipendenti avranno modo di presentare il proprio lavoro al pubblico e a professionisti della game industry, in un percorso che andrà oltre l'esposizione in sé.

L'idea di fondo, spiegano gli organizzatori, è mettere gli sviluppatori in relazione diretta con chi gioca e con chi lavora nel settore. Per questo il programma comprende playtest, raccolta di feedback, pitch, valutazione e una fase di mentorship destinata a proseguire anche dopo la conclusione del festival.