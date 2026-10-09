Su Amazon puoi effettuare il pre-order della tua copia Nintendo Switch 2 di Metroid Ravenous

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Metroid Ravenous, futura esclusiva Nintendo Switch 2 al costo finale di 69,99€. Il gioco uscirà il 28 gennaio 2027. Prenota il titolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina cliccando sul box qui sotto: Metroid Ravenous è il nuovo capitolo principale della celebre serie action-adventure di Nintendo e il seguito diretto di Metroid Dread, pubblicato nel 2021. Sviluppato da MercurySteam insieme a Nintendo EPD e distribuito da Nintendo, il gioco arriverà in esclusiva. L'annuncio ufficiale è arrivato durante il Nintendo Direct del 9 settembre 2026.