Su Amazon puoi effettuare il pre-order della tua copia Nintendo Switch 2 di Metroid Ravenous

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Metroid Ravenous, futura esclusiva Nintendo Switch 2 al costo finale di 69,99€. Il gioco uscirà il 28 gennaio 2027. Prenota il titolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina cliccando sul box qui sotto: Metroid Ravenous è il nuovo capitolo principale della celebre serie action-adventure di Nintendo e il seguito diretto di Metroid Dread, pubblicato nel 2021. Sviluppato da MercurySteam insieme a Nintendo EPD e distribuito da Nintendo, il gioco arriverà in esclusiva. L'annuncio ufficiale è arrivato durante il Nintendo Direct del 9 settembre 2026.
Ulteriori dettagli sul gioco
Come nel precedente episodio, Metroid Ravenous proporrà un'esperienza a scorrimento laterale, incentrata sull'esplorazione e sui combattimenti. I giocatori torneranno a vestire i panni della cacciatrice di taglie Samus Aran, impegnata a esplorare una luna aliena. L'avventura metterà a disposizione nuove abilità che permetteranno di affrontare l'ambiente e gli avversari in modi differenti.
Tra le nuove capacità di Samus ci saranno la possibilità di attraversare le pareti, correre sull'acqua e assorbire energia dai nemici. Tornerà inoltre il sistema di parata già presente in Metroid Dread, offrendo nuovamente ai giocatori uno strumento per contrastare gli attacchi avversari durante gli scontri. Sul fronte tecnico, Metroid Ravenous supporterà l'HDR e gli schermi con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.