La nuova Fire TV Stick 4K è disponibile ed è già in sconto, con telecomando incluso

Amazon ha ufficialmente presentato la nuova Fire TV Stick 4K , il più recente dispositivo di streaming 4K con una serie di novità pensate per offrire un'esperienza ancora più veloce e funzionale. Insieme al telecomando Fire TV , anch'esso rinnovato, il prodotto è già in offerta su Amazon a un prezzo particolarmente interessante. Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Le novità del dispositivo

Come anticipato, Fire TV Stick 4K è un dispositivo di streaming 4K. In questo caso troviamo un design più sottile e l'integrazione dell'alimentazione diretta. Il dispositivo può essere alimentato tramite la porta USB del televisore, utilizzando il cavo incluso nella confezione, per un'esperienza di streaming più semplice, veloce e senza interruzioni. Inoltre, troviamo il supporto ad Alexa+ e il sistema operativo Vega di Amazon.

Differenze tra Fire TV Stick HD e 4K

Ricordiamo che questo prodotto si aggiunge a una gamma più vasta di altri modelli presentati all'inizio dell'anno, tra cui Fire TV Stick HD, la versione più conveniente per lo streaming di tutti i giorni. C'è poi Fire TV Stick 4K Max, pensato per giocatori e appassionati che hanno quindi esigenze più specifiche e necessitano di velocità elevate, maggiore capacità di archiviazione e funzionalità come Dolby Atmos e Dolby Vision.