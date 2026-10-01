La nuova Fire TV Stick 4K è disponibile ed è già in sconto, con telecomando incluso

Amazon ha ufficialmente presentato la nuova Fire TV Stick 4K, il più recente dispositivo di streaming 4K con una serie di novità pensate per offrire un'esperienza ancora più veloce e funzionale. Insieme al telecomando Fire TV, anch'esso rinnovato, il prodotto è già in offerta su Amazon a un prezzo particolarmente interessante. Scopriamo di seguito tutti i dettagli.
Le novità del dispositivo
Come anticipato, Fire TV Stick 4K è un dispositivo di streaming 4K. In questo caso troviamo un design più sottile e l'integrazione dell'alimentazione diretta. Il dispositivo può essere alimentato tramite la porta USB del televisore, utilizzando il cavo incluso nella confezione, per un'esperienza di streaming più semplice, veloce e senza interruzioni. Inoltre, troviamo il supporto ad Alexa+ e il sistema operativo Vega di Amazon.
Ricordiamo che questo prodotto si aggiunge a una gamma più vasta di altri modelli presentati all'inizio dell'anno, tra cui Fire TV Stick HD, la versione più conveniente per lo streaming di tutti i giorni. C'è poi Fire TV Stick 4K Max, pensato per giocatori e appassionati che hanno quindi esigenze più specifiche e necessitano di velocità elevate, maggiore capacità di archiviazione e funzionalità come Dolby Atmos e Dolby Vision.
Nuovo design del telecomando
Come anticipato, anche il telecomando è stato rivisto. In questo caso il design presenta controlli più tattili, quindi il dispositivo è più facile da impugnare. Inoltre, il pulsante Home presenta una superficie metallica distintiva. Troviamo inoltre un pulsante a forma di stella personalizzabile, che può essere configurato per aprire direttamente l'app preferita oppure per attivare o disattivare impostazioni specifiche, come i sottotitoli o lo schermo adattivo.
Questo telecomando funziona anche con tutti i televisori della serie Ember di Amazon, nonché con tutti i lettori multimediali Fire TV dal 2019 a oggi. Il prossimo anno, invece, sarà disponibile il telecomando Fire TV Plus, con pulsanti retroilluminati e una scocca in alluminio. L'accessorio integra anche una funzione che permette ad Alexa di localizzarlo facilmente, facendogli emettere un segnale acustico. Per attivarla, basterà utilizzare l'app Alexa oppure selezionare "Trova il mio telecomando" nell'app mobile Fire TV.
Prezzi e disponibilità
Il dispositivo Fire TV Stick 4K, insieme al telecomando, costa 35,99 € invece di 74,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 52%. Se invece sei interessato al singolo telecomando, puoi preordinarlo al prezzo di 15,99 € e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 22 ottobre.