Star Wars Jedi 3 potrebbe essere annunciato presto, con periodo d'uscita definito

Secondo l'insider "FivesWalker" il terzo gioco della serie sarebbe in sviluppo, con una presentazione ormai molto vicina e un periodo di uscita forse già definito .

Sono passati ormai tre anni dal lancio di Star Wars Jedi: Survivor, a sua volta seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order , ma non ci sono più state notizie sulla serie sviluppata da Respawn, che è riuscita anche a ottenere un notevole successo fra critica e pubblico.

Secondo un insider noto sul fronte delle notizie riguardanti il mondo di Star Wars, ma ovviamente da prendere con le pinze, c'è la possibilità che Star Wars Jedi 3 possa essere annunciato presto , con una presentazione molto vicina e un'uscita prevista per l'anno prossimo.

Il terzo action adventure da parte di Respawn

Non ci sono informazioni precise e nemmeno un titolo vero e proprio, ma quello che dovrebbe essere Star Wars Jedi 3 dovrebbe uscire nel corso del 2027, con una presentazione ufficiale che potrebbe avvenire già nell'immediato futuro, forse entro la fine del 2026.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Jedi 3 arriverà l'anno prossimo", si legge nel messaggio della fonte in questione, "il marketing inizierà prima di quanto possiate pensare, direi anche prima dei The Game Awards", aggiungendo che "è un periodo emozionante per i giochi di Star Wars".

Se le tempistiche fossero davvero questo, una presentazione del fantomatico terzo capitolo dovrebbe avvenire prima di dicembre, considerando il riferimento ai The Game Awards, con il titolo che sarebbe già a buon punto nello sviluppo.

Considerando i risultati raggiunti dai primi due capitoli e il recente rilancio di Star Wars in ambito videoludico con lo strategico Star Wars Zero Company e il prossimo Star Wars: Galactic Racer, non sarebbe assurdo il ritorno della serie di Respawn sulle scene con un terzo capitolo.