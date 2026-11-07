The Witcher 3: Songs of the Past, come si torna a Geralt dopo dieci anni

Il suo rapporto con la saga, però, precede questo incarico: nel 2017 aveva dedicato la propria tesi universitaria proprio a Hearts of Stone, analizzandone i riferimenti letterari. Durante l'incontro abbiamo affrontato diversi aspetti legati al ritorno nell'universo di Geralt, dalla scrittura di una nuova storia alla costruzione delle ambientazioni, fino ai metodi utilizzati dagli sviluppatori per superare gli ostacoli creativi.

I due ospiti rappresentano due prospettive diverse sul progetto: Tost è il Level Design Lead di The Witcher 4 e lavora in CD Projekt Red dal 2013, quando ha iniziato proprio con The Witcher 3, partecipando poi anche allo sviluppo delle espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine e lavorando successivamente su Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty. Mejsner è invece Lead Writer presso Fool's Theory , dove ha già lavorato a The Thaumaturge e ora si occupa della sceneggiatura di Songs of the Past.

Durante Lucca Comics & Games abbiamo avuto l'occasione di incontrare Miles Tost e Paula Mejsner durante un press café insieme ad altri colleghi giornalisti, per parlare di The Witcher 3: Songs of the Past, la nuova espansione del celebre gioco di ruolo di CD Projekt Red, sviluppata in collaborazione con Fool's Theory e in arrivo nel 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch 2. L'espansione porterà Geralt a Letten, la terra di Ranuncolo, e abbiamo già raccontato le impressioni su Songs of the Past e il nuovo combat system nella nostra anteprima.

Il mondo di The Witcher tra tradizione e nuove idee

Una delle prime domande rivolte a Mejsner riguardava proprio la difficoltà di tornare a lavorare su un universo narrativo così conosciuto e amato, senza limitarsi a ripetere quanto già raccontato nei capitoli precedenti. La sceneggiatrice ha spiegato che per lei si tratta di un'esperienza nuova, anche perché non aveva lavorato a The Witcher 3. Il gruppo di scrittura può però contare su diversi veterani che conoscono bene la saga, affiancati da nuovi autori capaci di portare idee e sensibilità differenti.

L'obiettivo è quindi conservare quella familiarità che i fan si aspettano, senza cadere nella tentazione di riproporre ancora una volta le stesse situazioni. Ci sono infatti ancora tante storie da raccontare e personaggi da approfondire, come Geralt e Dandelion (o Ranuncolo in italiano), per continuare ad ampliare questo universo.

A Tost è stato invece chiesto che cosa abbia insegnato The Witcher 3 a chi si occupa di level design e quali siano gli elementi che rendono ancora oggi riconoscibile il mondo creato da CD Projekt Red.

Secondo lo sviluppatore, una delle sue caratteristiche più importanti è il legame con la mitologia slava, una fonte d'ispirazione che continua a offrire spunti interessanti. Ma per riuscire a capire davvero cosa significhi realizzare un prodotto che possa essere definito The Witcher, il team ha dovuto riflettere anche sull'identità visiva e sul tono della saga, distinguendoli da quelli di un fantasy più tradizionale.

La nuova regione di Songs of the Past avrà una sua identità unica rispetto alle precedenti aree viste nel gioco base e nelle passate espansioni

Il mondo deve apparire concreto, maturo e credibile, e questo si riflette anche in dettagli apparentemente piccoli: non ci sono linee perfettamente dritte, le costruzioni e gli oggetti sembrano realizzati a mano e niente appare completamente pulito o intatto, perché ogni cosa porta i segni del tempo e delle intemperie. Lo stesso principio viene applicato alla progettazione degli enigmi. Tost ha ricordato quanto fosse difficile conciliare la necessità di proporre puzzle interessanti con quella di non compromettere la credibilità dell'ambientazione.

Se qualcuno propone un passaggio segreto azionato da una leva nascosta dietro un trofeo, per esempio, la prima domanda da porsi è perché qualcuno avrebbe dovuto costruire un meccanismo tanto complicato. Una semplice chiave o una botola potrebbero essere soluzioni molto più logiche. Anche per questo, ha spiegato, ogni idea deve essere valutata tenendo conto della coerenza del mondo di gioco.

Anche la narrativa di Songs of the Past proverà a esplorare nuove strade

Tra le altre domande emerse durante il press café c'è stata anche quella su come affrontare un blocco creativo quando un'idea non sembra funzionare. Tost ha spiegato che, nel level design, uno dei metodi che preferisce è introdurre un cambiamento radicale nella struttura di un livello, anche solo provvisoriamente, per capire se la nuova soluzione possa funzionare meglio. A volte questo permette di trovare una direzione interessante, altre volte aiuta semplicemente a capire quali elementi della versione precedente meritavano di essere conservati. Quando il problema riguarda invece una quest o una storia, il confronto con gli altri membri del team diventa fondamentale per individuare cosa non funzioni e perché.

Anche Mejsner ha raccontato il proprio approccio alla scrittura: quando una scena o un dialogo non convincono, spesso non basta modificare qualche battuta, ma è necessario riscrivere tutto da capo. Nel team scherzano persino sull'esistenza di un piccolo cimitero delle battute preferite, dove conservano quelle a cui sono più affezionati ma che non hanno trovato posto nella versione finale.

Geralt potrà utilizzare una catena per combattere in questa nuova espansione

Una scena può richiedere una dozzina di tentativi o anche di più, e non sempre è necessario scartarla immediatamente: a volte conviene lasciarla da parte per qualche settimana e tornarci quando sono stati aggiunti i modelli dei personaggi o le prime componenti cinematografiche, così da capire meglio se l'idea iniziale possa ancora funzionare.