Come chiamare il prossimo Mortal Kombat? Ed Boon lo chiede ai fan

Ed Boon, co-creatore della serie Mortal Kombat e figura di riferimento di NetherRealm Studios, ha pubblicato il 6 novembre 2026 un sondaggio su X per chiedere ai giocatori quali direzioni vorrebbero vedere nel futuro dei picchiaduro. Tra le domande proposte ce n'era anche una dedicata al prossimo capitolo della saga, con tre possibili titoli: Mortal Kombat 12, Mortal Kombat 13 e Mortal Kombat 2 .

Al momento della rilevazione, il sondaggio vedeva in testa Mortal Kombat 2 con il 44,2% dei voti, seguito da Mortal Kombat 13 con il 32,3% e Mortal Kombat 12 con il 23,5%. Un risultato interessante, soprattutto considerando che il nome Mortal Kombat 2 è già stato utilizzato per il secondo episodio arcade della serie, pubblicato nel 1994, e per il film live action del 2026. Il rischio caos è evidente.

La scelta potrebbe comunque avere una sua logica. Dopo il riavvio della cronologia avvenuto con Mortal Kombat 1, un seguito intitolato Mortal Kombat 2 permetterebbe di proseguire direttamente gli eventi del capitolo precedente, senza introdurre un ulteriore cambio di continuità. NetherRealm potrebbe così mantenere le nuove versioni dei personaggi introdotte nel gioco, affiancandole a combattenti storici che finora hanno avuto un ruolo secondario. Tra questi ci sono Sonya Blade e Jax, presenti in Mortal Kombat 1 soltanto come personaggi di supporto Kameo.

Un eventuale Mortal Kombat 12 suggerirebbe invece un ritorno alla numerazione tradizionale e, forse, alle versioni più classiche dei protagonisti. La serie ha già sperimentato un riavvio della propria storia nel 2011, con il capitolo conosciuto anche come Mortal Kombat 9. Una nuova inversione di rotta potrebbe quindi riportare in primo piano elementi della vecchia continuità, come Hanzo Hasashi nel ruolo di Scorpion, invece di Kuai Liang, che nella nuova linea temporale ha assunto il mantello del ninja.

Mortal Kombat 13 rappresenterebbe infine l'opzione più particolare, considerando Mortal Kombat 1 come il dodicesimo episodio della serie in ordine cronologico. Secondo alcune teorie dei fan, il titolo potrebbe indicare una storia capace di unire le diverse versioni dei personaggi e le linee temporali, riprendendo le possibilità narrative introdotte nel finale di Mortal Kombat 1 e già esplorate in parte da Mortal Kombat 11.

Il sondaggio arriva a tre anni dal lancio di Mortal Kombat 1, il cui supporto con contenuti aggiuntivi è ormai terminato, anche se il gioco continua a ricevere aggiornamenti. La domanda di Boon potrebbe essere un semplice modo per coinvolgere la community, ma arriva in un momento in cui NetherRealm sta sicuramente lavorando al prossimo progetto.