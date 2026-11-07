L'IA sta uccidendo la scena delle mod, per un modder di Mass Effect 3

Il maremoto causato dalla diffusione sempre più ampia di strumenti di intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del modding , e non necessariamente in meglio. È quanto emerge da un'intervista a Mgamerz , sviluppatore di ME3Tweaks e autore di una nuova mod per il multiplayer di Mass Effect 3 nella Legendary Edition. Negli ultimi mesi, tra mod nate da mashup sui social e interi lavori di decompilazione affidati a Claude, l'IA è diventata onnipresente nella community. Mgamerz riconosce che questi strumenti sono molto efficaci nel modificare i giochi, ma sostiene che stiano generando una valanga di contenuti spazzatura, difficili da setacciare, che stanno inquinando tutto.

Troppa spazzatura

Il punto, secondo lui, è che la difficoltà di entrare nei file di un gioco e alterarli funzionava come un filtro naturale. "La difficoltà di fare mod e di avvicinarsi a questo mondo filtrava un sacco di roba di bassa qualità", spiega, citando come paragone quanto accade, a quanto ha sentito dire, sull'eShop di Nintendo Switch: un catalogo pieno di scarti, dove nessuno controlla la qualità e gli utenti devono farsi strada tra contenuti di ogni tipo. Per non parlare di Steam, dove il liquame IA è diventato preponderante.

Modificare la propria copia di un gioco con un prompt è una cosa, ma i problemi nascono quando la mod viene distribuita su piattaforme come Nexus Mods. Esiste un ecosistema fatto di mod manager e controlli automatici pensati per evitare di consegnare agli altri qualcosa che rovini i giochi. Inoltre, le mod generate dall'IA, se non sono ottimizzate, possono appesantire molto il gioco. Mgamerz fa l'esempio di chi inserisce tutto nei file di avvio: così il gioco occupa un gigabyte di memoria in più solo per far funzionare una singola mod.

Alcune importanti community di modding hanno già chiuso i propri siti a causa di strumenti capaci di trasformare in poco tempo, con un paio di prompt, mesi di lavoro altrui in una mod "funzionante". Il rischio è che questo diventi la norma per chi impara a programmare solo con l'IA e non sa bene quello che sta facendo.

Alla domanda su quale strada resti oggi a chi vuole avvicinarsi al modding, la risposta di Mgamerz è amara: "Credo che il modding stia un po' morendo. Se arrivi e dici "voglio farlo senza IA, voglio mettermi alla prova, trovare i limiti e superarli", devi più o meno lavorare in segreto". Il motivo, spiega, è che chi propone un'idea e si sente rispondere che servirà mezzo anno di lavoro trova sempre qualcuno che, con una ventina di dollari, la realizza in un giorno o due: probabilmente funzionerà, ma chi la usa non saprà come.

Mgamerz non demonizza però il fenomeno: se una mod resta per uso personale, dice, non c'è alcun problema. Il guaio comincia quando viene condivisa senza considerare l'interazione con altri software, perché allora "diventa il problema di tutti". E chi pubblica codice generato in questo modo, osserva, spesso sparisce dopo due settimane, lasciando agli altri il compito di sistemare quella che è, a tutti gli effetti, una schifezza difficile da gestire.