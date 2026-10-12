SteelSeries Aeon Pro, la recensione del controller Xbox per giocare all'infinito

Passare da una batteria all'altra è un'operazione estremamente rapida e intuitiva, naturalmente, ma non è che una delle tantissime funzionalità di un prodotto di fascia (molto) alta, equipaggiato con stick analogici e grilletti muniti di tecnologia Hall Effect , quattro paddle posteriori personalizzabili, tripla connettività (wireless 2,4 GHz, Bluetooth e USB cablata) e un piccolo schermo OLED monocromatico per regolare le varie impostazioni. Inevitabilmente tutto ciò ha un costo, e nello specifico il prezzo dell'Aeon Pro è pari a 259,99€ su Amazon .

SteelSeries Aeon Pro punta a risolvere uno dei problemi più comuni tra chi utilizza pro controller, ovverosia l'autonomia limitata che spesso caratterizza questo tipo di dispositivi. La soluzione trovata dai progettisti dell'azienda danese è in effetti molto semplice: la confezione del gamepad per Xbox e PC include due batterie intercambiabili che possono essere tenute sempre cariche grazie alla comoda base.

Caratteristiche tecniche del controller SteelSeries Aeon Pro

SteelSeries Aeon Pro è un pro controller certificato Xbox e compatibile anche con PC, iOS e Android, dotato di tripla connettività (wireless 2,4 GHz, Bluetooth e USB cablata) e di una funzionalità inedita che consente di collegare la base di ricarica sia alla console Microsoft che a un personal computer, per poi impostare la piattaforma in uso tramite il piccolo schermo OLED presente sul gamepad.

Come accennato in apertura, il dispositivo include due batterie ricaricabili e intercambiabili in maniera estremamente semplice, grazie allo scompartimento magnetico sul retro del controller e allo slot che troviamo sul dock: l'idea dei progettisti era quella di fare in modo che si disponesse di una batteria sempre carica all'occorrenza, ma in ogni caso c'è anche il cavo USB per le emergenze.

La base di ricarica va collegata tramite cavo a Xbox o PC (oppure entrambi, laddove le distanze lo consentano) e funge da trasmettitore wireless, eliminando la necessità di ulteriori componenti e consegnandoci un setup tanto solido quanto intuitivo, che punta a supportare le nostre sessioni di gioco nella maniera più efficace e naturale possibile.

Lo SteelSeries Aeon Pro visto di fronte

Naturalmente rientrano in questo discorso anche le tecnologie presenti all'interno del dispositivo: sensori Hall Effect per gli stick analogici (sostituibili: nella confezione ce ne sono due extra, uno lungo a testa concava e uno corto a testa convessa) e per i grilletti (regolabili: tramite gli appositi selettori è possibile renderne la pressione istantanea), quattro paddle posteriori programmabili e un piccolo schermo OLED monocromatico.

Quest'ultimo permette di regolare le impostazioni dell'Aeon Pro senza dover necessariamente ricorrere al software gratuito GG. Per attivarlo basta tenere premuto per qualche istante i tasti View e Menu, al che ci si ritrova di fronte a un menu che include diverse voci: System Select (per scegliere fra Xbox, PC e Bluetooth), Profile (ce ne sono otto, di cui sette preimpostati per i vari generi), Mapping, Haptics (per regolare le vibrazioni di grilletti e rumble), Circularity (per impostare la rotazione degli stick) e Settings per calibrazioni, accensione e altri dettagli.

Lo SteelSeries Aeon Pro sulla sua base di ricarica

Scheda tecnica SteelSeries Aeon Pro