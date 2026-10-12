SteelSeries Aeon Pro, la recensione del controller Xbox per giocare all'infinito

SteelSeries Aeon Pro punta a risolvere uno dei problemi più comuni tra chi utilizza pro controller, ovverosia l'autonomia limitata che spesso caratterizza questo tipo di dispositivi. La soluzione trovata dai progettisti dell'azienda danese è in effetti molto semplice: la confezione del gamepad per Xbox e PC include due batterie intercambiabili che possono essere tenute sempre cariche grazie alla comoda base.
Passare da una batteria all'altra è un'operazione estremamente rapida e intuitiva, naturalmente, ma non è che una delle tantissime funzionalità di un prodotto di fascia (molto) alta, equipaggiato con stick analogici e grilletti muniti di tecnologia Hall Effect, quattro paddle posteriori personalizzabili, tripla connettività (wireless 2,4 GHz, Bluetooth e USB cablata) e un piccolo schermo OLED monocromatico per regolare le varie impostazioni. Inevitabilmente tutto ciò ha un costo, e nello specifico il prezzo dell'Aeon Pro è pari a 259,99€ su Amazon.
Caratteristiche tecniche del controller SteelSeries Aeon Pro
SteelSeries Aeon Pro è un pro controller certificato Xbox e compatibile anche con PC, iOS e Android, dotato di tripla connettività (wireless 2,4 GHz, Bluetooth e USB cablata) e di una funzionalità inedita che consente di collegare la base di ricarica sia alla console Microsoft che a un personal computer, per poi impostare la piattaforma in uso tramite il piccolo schermo OLED presente sul gamepad.
Come accennato in apertura, il dispositivo include due batterie ricaricabili e intercambiabili in maniera estremamente semplice, grazie allo scompartimento magnetico sul retro del controller e allo slot che troviamo sul dock: l'idea dei progettisti era quella di fare in modo che si disponesse di una batteria sempre carica all'occorrenza, ma in ogni caso c'è anche il cavo USB per le emergenze.
La base di ricarica va collegata tramite cavo a Xbox o PC (oppure entrambi, laddove le distanze lo consentano) e funge da trasmettitore wireless, eliminando la necessità di ulteriori componenti e consegnandoci un setup tanto solido quanto intuitivo, che punta a supportare le nostre sessioni di gioco nella maniera più efficace e naturale possibile.
Naturalmente rientrano in questo discorso anche le tecnologie presenti all'interno del dispositivo: sensori Hall Effect per gli stick analogici (sostituibili: nella confezione ce ne sono due extra, uno lungo a testa concava e uno corto a testa convessa) e per i grilletti (regolabili: tramite gli appositi selettori è possibile renderne la pressione istantanea), quattro paddle posteriori programmabili e un piccolo schermo OLED monocromatico.
Quest'ultimo permette di regolare le impostazioni dell'Aeon Pro senza dover necessariamente ricorrere al software gratuito GG. Per attivarlo basta tenere premuto per qualche istante i tasti View e Menu, al che ci si ritrova di fronte a un menu che include diverse voci: System Select (per scegliere fra Xbox, PC e Bluetooth), Profile (ce ne sono otto, di cui sette preimpostati per i vari generi), Mapping, Haptics (per regolare le vibrazioni di grilletti e rumble), Circularity (per impostare la rotazione degli stick) e Settings per calibrazioni, accensione e altri dettagli.
Scheda tecnica SteelSeries Aeon Pro
- Design analogici: asimmetrico
- Compatibilità: Xbox, PC, iOS e Android
- Connettività: Wireless 2,4 GHz, Bluetooth, USB cablata
- Pulsanti: 16 più analogici e d-pad
- Parti sostituibili: stick analogici
- Programmabile: sì, 8 profili
- Porte: USB-C, jack 3,5 millimetri
- Autonomia: fino a 28 ore fra le due batterie
- Extra: base di ricarica, due stick
- Dimensioni: 155 x 112 x 55 millimetri
- Peso: 310 grammi
- Prezzo: 259,99€
Design ed ergonomia
Trattandosi di un controller su licenza ufficiale Xbox, SteelSeries Aeon Pro riprende il fattore di forma standard del gamepad della console Microsoft ma ne modifica il design attuando alcuni interventi: il pulsante luminoso Xbox scende al centro del layout per fare posto al già citato schermo OLED, mentre i tasti View, Menu e Share si trasformano, diventando molto più ampi e andando a corredare la parte bassa del faceplate. Familiarizzare con la loro nuova posizione è questione di poche ore.
Disponibile sia in bianco che in nero, quest'ultima la versione che ci è stata fornita per la recensione, l'Aeon Pro si distingue dal gamepad Xbox standard per via del peso maggiore e per l'ampia zigrinatura gommata che caratterizza le impugnature. I tasti dorsali vengono azionati da microswitch che rendono il click preciso, reattivo e persino soddisfacente alla pressione, ma anche i pulsanti principali e il d-pad restituiscono ottime sensazioni.
Il posizionamento dei paddle posteriori ci è sembrato ideale: si adattano in maniera praticamente perfetta alla posizione dei medi e degli anulari, e grazie alla loro ampiezza risulta davvero difficile confonderli e sbagliare l'azionamento. Meno brillante è invece la collocazione dei selettori per i grilletti istantanei, che risultano un pizzico ostici da gestire al volo, specie durante la salita.
Detto questo, lo SteelSeries Aeon Pro si impugna che è un piacere e resta stabile in mano anche durante le sessioni più lunghe e/o movimentate. La qualità costruttiva e la solidità del dispositivo si percepiscono in maniera lampante, comunicando la sensazione di prodotto premium che non deve mai mancare quando ci si trova ad avere a che fare con apparecchi così costosi.
Esperienza d'uso
Abbiamo provato lo SteelSeries Aeon Pro per diversi giorni, sia su Xbox che su PC e con vari giochi, fra cui Forza Horizon 6, Call of Duty: Black Ops 7 e il nuovissimo Gears of War: E-Day. In tutti i casi il gamepad ha restituito prestazioni convincenti, assecondando il nostro stile grazie alle sue sofisticate tecnologie e offrendo un supporto estremamente solido in qualsiasi situazione.
In particolare gli stick analogici presentano una resistenza maggiore rispetto a quelli del gamepad standard, ma si muovono sempre in maniera fluida, mentre i grilletti istantanei offrono la rapidità di azionamento che può fare la differenza quando ci si trova in un contesto competitivo e si ha dunque l'esigenza di fare fuoco nella maniera più veloce, in combinazione con i paddle a cui assegnare eventualmente salto e ricarica.
La possibilità di collegare la base contemporaneamente a entrambe le piattaforme, per poi selezionare al volo quella in uso, si è rivelata fin da subito molto comoda, andando a completare il quadro delle funzionalità "pratiche" di un dispositivo che permette davvero di "giocare all'infinito", grazie alle due batterie incluse nel pacchetto e al fatto di averne sempre a disposizione almeno una carica.
Certo, l'autonomia complessiva delle due batterie non raggiunge quella dell'Xbox Elite Wireless Series 2, (qui siamo molto al di sotto delle 40 ore di carica previste per il controller Microsoft), ma l'intercambiabilità rapida rappresenta un vantaggio non indifferente. A livello di funzionalità e regolazioni, inoltre, l'offerta ci è sembrata davvero completa, anche considerando le opzioni legate al già citato software GG.
Conclusioni
Multiplayer.it
8.5
SteelSeries Aeon Pro è un pro controller di fascia alta che si distingue per la qualità costruttiva, le sofisticate tecnologie impiegate, un'ergonomia eccellente, un comodo display OLED integrato che consente di regolare tutte le funzioni del dispositivo, una base di ricarica che funge anche da trasmettitore wireless e la possibilità di avere sempre una batteria carica visto che nella confezione ce ne sono due, e sostituirle è un attimo. Si tratta di elementi che influiscono sul prezzo, ma che risolvono effettivamente dei problemi e disegnano il quadro di un prodotto davvero completo: se non avete problemi di budget, l'Aeon Pro potrebbe essere proprio ciò che stavate cercando.
PRO
- Qualità costruttiva, design ed ergonomia eccellenti
- Tanta tecnologia, base di ricarica e tripla connettività
- Due batterie per giocare all'infinito
CONTRO
- Prezzo molto alto
- Selettori dei grilletti non facilissimi da azionare