La modalità Xbox riceve un aggiornamento su Windows 11: meno passaggi per tornare al desktop

Microsoft ha distribuito nelle scorse ore un nuovo aggiornamento di Windows 11 specificamente per i canali del Windows Insider Program. Sono state introdotte diverse novità volte a offrire un'esperienza ancora più reattiva, in particolare per quanto riguarda la Modalità Xbox, con una Gaming Task View rinnovata. Tra le aggiunte principali troviamo la possibilità di tornare al desktop in modo più rapido e diretto.
La funzione, tuttavia, non è ancora disponibile per tutti gli utenti, dato che è attualmente in fase di test. L'aggiornamento introduce comunque diversi miglioramenti pensati per rendere l'esperienza di gioco su Windows 11 più fluida e intuitiva.
Le novità della Xbox Mode
Come vi abbiamo anticipato, l'aggiornamento vede l'introduzione di una Gaming Task View rinnovata, con una nuova barra di navigazione che consente di ritornare al desktop più velocemente. Tramite questa funzione è anche possibile modificare le opzioni di alimentazione. Vi lasciamo di seguito uno screenshot per farvi capire meglio:
Per chi non la conoscesse, la Modalità Xbox propone un'interfaccia a schermo intero progettata per l'utilizzo con un controller, con l'obiettivo di ricreare su PC un'esperienza simile a quella di una console. Il sistema semplifica la navigazione tra i giochi e rende l'accesso alla propria libreria più immediato, grazie a un'interfaccia essenziale e ottimizzata per il gaming. Inizialmente è stata introdotta sui dispositivi portatili ROG Xbox Ally, per poi essere successivamente estesa anche ad altre tipologie di dispositivi Windows 11, tra cui PC, notebook e tablet.
Steam ha già sviluppato un ecosistema pensato per semplificare l'esperienza di gioco su PC, grazie alla modalità Big Picture e a SteamOS. Quest'ultimo, a differenza di una semplice interfaccia, è un vero e proprio sistema operativo basato su Linux. Le due soluzioni operano quindi in modo differente: la modalità Big Picture modifica l'interfaccia di Steam per renderla più adatta all'utilizzo con un controller e su uno schermo, mentre SteamOS è un vero e proprio sistema operativo utilizzato su dispositivi come Steam Deck.
Discorso diverso per Xbox Mode, che punta a rendere l'esperienza di gioco più immersiva e immediata, direttamente all'interno di Windows, senza rinunciare all'accesso al desktop tradizionale.
Ora Windows 11 è più veloce
Non è tutto, perché Microsoft sta introducendo una serie di ottimizzazioni che promettono di velocizzare fino al 20% alcune operazioni di Windows 11, tra cui quelle legate al menu Start, a Esplora file e alle Impostazioni. Specifichiamo che questo dato si riferisce alla velocità di risposta dell'interfaccia in operazioni specifiche, quindi non si tratta di un aumento generalizzato delle prestazioni. Una parte degli interventi riguarda la gestione della memoria, con l'obiettivo di limitare il ricorso alla memoria virtuale e sfruttare meglio la RAM disponibile.
Microsoft afferma che le nuove ottimizzazioni permettono di conservare nella RAM fino a 2 GB di dati attivi in più rispetto al passato. Questo non comporta una riduzione dei requisiti di memoria di Windows 11, ma indica un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili. Tra gli interventi rientra anche la gestione dei widget: sui PC con 8 GB di RAM, ad esempio, questi vengono caricati solo quando l'utente decide di aprirli, evitando così di occupare memoria inutilmente durante l'esecuzione in background.
Questa modifica permette di liberare oltre 200 MB di memoria, che possono essere utilizzati da altre applicazioni e processi. Nel complesso, questi interventi puntano a rendere Windows 11 più reattivo e fluido nell'utilizzo quotidiano, soprattutto sui PC con una quantità limitata di memoria RAM.