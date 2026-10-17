La modalità Xbox riceve un aggiornamento su Windows 11: meno passaggi per tornare al desktop

Microsoft introduce un nuovo aggiornamento di Windows 11, con una Modalità Xbox rinnovata e diverse ottimizzazioni al sistema. L'obiettivo è migliorare la reattività e semplificare il ritorno al desktop.

Microsoft ha distribuito nelle scorse ore un nuovo aggiornamento di Windows 11 specificamente per i canali del Windows Insider Program. Sono state introdotte diverse novità volte a offrire un'esperienza ancora più reattiva, in particolare per quanto riguarda la Modalità Xbox, con una Gaming Task View rinnovata. Tra le aggiunte principali troviamo la possibilità di tornare al desktop in modo più rapido e diretto. La funzione, tuttavia, non è ancora disponibile per tutti gli utenti, dato che è attualmente in fase di test. L'aggiornamento introduce comunque diversi miglioramenti pensati per rendere l'esperienza di gioco su Windows 11 più fluida e intuitiva.

Le novità della Xbox Mode Come vi abbiamo anticipato, l'aggiornamento vede l'introduzione di una Gaming Task View rinnovata, con una nuova barra di navigazione che consente di ritornare al desktop più velocemente. Tramite questa funzione è anche possibile modificare le opzioni di alimentazione. Vi lasciamo di seguito uno screenshot per farvi capire meglio: Gaming Task View rinnovata Per chi non la conoscesse, la Modalità Xbox propone un'interfaccia a schermo intero progettata per l'utilizzo con un controller, con l'obiettivo di ricreare su PC un'esperienza simile a quella di una console. Il sistema semplifica la navigazione tra i giochi e rende l'accesso alla propria libreria più immediato, grazie a un'interfaccia essenziale e ottimizzata per il gaming. Inizialmente è stata introdotta sui dispositivi portatili ROG Xbox Ally, per poi essere successivamente estesa anche ad altre tipologie di dispositivi Windows 11, tra cui PC, notebook e tablet. Steam ha già sviluppato un ecosistema pensato per semplificare l'esperienza di gioco su PC, grazie alla modalità Big Picture e a SteamOS. Quest'ultimo, a differenza di una semplice interfaccia, è un vero e proprio sistema operativo basato su Linux. Le due soluzioni operano quindi in modo differente: la modalità Big Picture modifica l'interfaccia di Steam per renderla più adatta all'utilizzo con un controller e su uno schermo, mentre SteamOS è un vero e proprio sistema operativo utilizzato su dispositivi come Steam Deck. Discorso diverso per Xbox Mode, che punta a rendere l'esperienza di gioco più immersiva e immediata, direttamente all'interno di Windows, senza rinunciare all'accesso al desktop tradizionale.