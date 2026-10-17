Giocatore di Super Smash Bros. bandito da un torneo per precauzione: potrebbe essere infestato dalle cimici

Tutto è iniziato quando Zimmerman ha condiviso una serie di messaggi su X nei quali spiegava di avere mani gonfie e arrossate . Il professionista ha ipotizzato che il problema potesse essere collegato sia alle lunghe sessioni di gioco sia agli insetti che, a suo dire, lo morderebbero regolarmente all'interno della casa in cui vive.

Una vicenda piuttosto insolita sta facendo discutere la community di Super Smash Bros.. Jason "Mew2King" Zimmerman , uno dei giocatori competitivi più celebri della scena, è stato escluso da un torneo dopo aver pubblicato sui social alcune foto che mostravano evidenti irritazioni cutanee e aver attribuito il problema a presunte punture d'insetto nella sua abitazione, forse cimici. La situazione ha spinto gli organizzatori dell'evento a intervenire per motivi precauzionali.

Il torneo interviene dopo l'allarme nella community

A corredo dei post sono state pubblicate alcune fotografie della mano e della gamba destra del giocatore, quest'ultima ricoperta da numerosi segni rossastri, che ricordano per l'appunto i segni lasciati dai morsi degli insetti. Zimmerman ha affermato che episodi simili andrebbero avanti da mesi e che la situazione avrebbe persino contribuito alla sua decisione di trasferirsi dall'Ohio alla California.

Le foto condivise (ora eliminate) da Mew2King

"Due mesi fa ne avevo circa un centinaio (di segni) addosso. Su tutto il corpo, praticamente. E questa non è affatto l'immagine peggiore, nemmeno lontanamente", ha spiegato in un altro post. "Sono tutte punture di insetti prese in casa. Ho vissuto così per tutto l'anno. O comunque negli ultimi mesi".

Le immagini hanno rapidamente fatto il giro della rete, alimentando le preoccupazioni dei fan. Molti utenti hanno ipotizzato che si potesse trattare di cimici da letto, invitando il professionista a evitare viaggi e soggiorni in hotel fino a quando la situazione non fosse stata chiarita, per evitare possibili problemi agli altri partecipanti.

La discussione è diventata talmente ampia da coinvolgere direttamente anche gli organizzatori dell'Xtreme Fighters Showdown, manifestazione alla quale Mew2King avrebbe dovuto partecipare nel fine settimana. Poco dopo la diffusione dei post, il CEO dell'evento ha infatti pubblicato un comunicato annunciando che il giocatore non avrebbe potuto prendere parte alla competizione. Nel messaggio, gli organizzatori spiegano di aver preso la decisione in seguito a una problematica sanitaria segnalata dallo stesso Zimmerman, ribadendo che la salute e il benessere dei partecipanti rappresentano la priorità assoluta dell'evento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Per la sicurezza del nostro evento, XFS 2026, abbiamo informato cortesemente Mew2King che non potrà partecipare o presenziare al nostro evento questo fine settimana a causa di un problema di salute da lui stesso segnalato. La salute e il benessere dei nostri partecipanti è la nostra priorità."

Al momento il giocatore non ha fornito ulteriori aggiornamenti pubblici sulla vicenda e ha nel frattempo eliminato i messaggi nei quali mostrava le proprie condizioni fisiche. Resta quindi poco chiaro quale sia l'origine effettiva delle irritazioni mostrate nelle fotografie e se i timori della community siano fondati oppure no.