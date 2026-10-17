PS Plus Extra e Premium, a ottobre arrivano Mafia: Terra Madre, Horizon Forbidden West e Mycopunk

Disponibile a partire dal 20 ottobre per i soli abbonati di livello Extra e Premium (Dino Crisis 2 e RollerCoaster Tycoon 3 sono riservati ai soli Premium), l'aggiornamento include inoltre una novità: lo sparatutto cooperativo Mycopunk, sviluppato da Pigeons at Play, che ci vedrà affrontare orde di nemici in un mondo infestato dai funghi e che si accinge a debuttare su PS5 in versione 1.0 direttamente nel catalogo del servizio Sony.

I giochi di ottobre su PlayStation Plus Extra e Premium puntano ancora una volta sulla varietà: da Mafia: Terra Madre a Horizon Forbidden West, passando per Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game, Mycopunk e The Midnight Walk, la quantità di stili e generi è notevole.

Al comando del Bruciato, un misterioso personaggio che deve raggiungere Moon Mountain attraversando un luogo in cui il sole si è spento e la perdita del fuoco ha condannato le creature alla disperazione, incontreremo lungo il cammino Potboy, un fragile vasetto di ceramica che custodisce una fiamma preziosa , e insieme a lui dovremo portare a termine una difficile missione.

Alphen e Shionne sono infatti uno schiavo privato della memoria e una ragazza afflitta da una maledizione: starà a loro intraprendere un viaggio per liberare il pianeta da secoli di sottomissione, affrontando nemici man mano più forti nell'ambito di scontri mai così ben realizzati, capaci di combinare attacchi normali, schivate, manovre cooperative e devastanti mosse speciali.

Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Horizon Forbidden West .

La sorpresa vera è però rappresentata dal rinnovato open world confezionato da Guerrilla Games, ora molto più denso di contenuti interessanti e di aree che vale la pena visitare, missioni secondarie dal taglio brillante e un cast di personaggi che vale la pena di conoscere; il tutto mentre ci muoviamo all'interno di un'ambientazione mai così suggestiva e affascinante.

Horizon Forbidden West torna nel catalogo di PlayStation Plus riservato agli abbonati di livello Extra e Premium, e si tratta chiaramente di un'ottima notizia: l'ultima avventura di Aloy sullo sfondo del mondo post-apocalittico che era stato introdotto con il primo capitolo si conferma solido e coinvolgente , andando ad arricchire sia le dimensioni dell'esperienza che il sistema di combattimento.

Lato gameplay , la formula della serie viene ribadita fra scontri a fuoco in terza persona, sezioni stealth, duelli all'arma bianca e frenetici inseguimenti in automobile che offrono una certa varietà ma non altrettanta profondità; anche per via di un'intelligenza artificiale dei nemici che si conferma modesta e non regala particolari acuti.

Realizzato in collaborazione con il team italiano Stormind Games, lo scenario di Mafia: Terra Madre si rivela essere ben presto il vero protagonista dell'esperienza, grazie a un'attenta e dettagliata riproduzione di villaggi, campagne, miniere e ville signorili , con l'Etna che domina costantemente l'orizzonte ma un impiego limitato alle missioni principali.

La trama segue le vicende di Enzo Favara , un giovane costretto a lavorare nelle cave di zolfo che però riesce a entrare nella famiglia del boss Don Torrisi, trovando finalmente la propria rivalsa, un senso di appartenenza e l'agio che gli era mancato finora, sebbene tutto questo richieda un prezzo non indifferente da pagare in termini di sentimenti e umanità.

La novità più interessante di ottobre è chiaramente Mafia: Terra Madre , il coinvolgente prequel della saga prodotta da 2K Games, che abbandona le ambizioni open world del terzo capitolo per puntare su di una struttura lineare, arricchita da una forte componente narrativa e da un'ambientazione inedita: la Sicilia dei primi del Novecento .

Funghi, sport, orrore e grandi classici

Mycopunk

Pronto a debuttare direttamente su PlayStation Plus Extra e Premium, Mycopunk è uno sparatutto in prima persona in cui controlliamo un mercenario robot, che viene assoldato da una potente corporazione per ripulire una serie di pianeti da una terribile minaccia: insidiosi funghi alieni che hanno preso possesso delle superfici di questi mondi, contaminando le macchine e usandole per difendersi da eventuali attacchi.

Uno scontro in Mycopunk

Dovremo dunque scatenare tutta la nostra furia e sfruttare un devastante arsenale futuristico nel tentativo di distruggere questa misteriosa forma di vita, sbloccando man mano nuovi potenziamenti e combinando diversi strumenti e abilità per costruire il guerriero perfetto, giocando da soli oppure in cooperativa insieme a tre amici.

Abbiamo provato Mycopunk qualche tempo fa.

Poppy Playtime: Capitolo 2

Reso celebre dagli streamer, Poppy Playtime approda nel catalogo di PS Plus con il Capitolo 2, portando avanti il racconto e spingendoci ad addentrarci ancora di più nell'inquietante fabbrica di giocattoli Playtime Co., sempre pronti a saltare dalla sedia alla prima occasione grazie anche a una visuale in prima persona pensata per aumentare il coinvolgimento e la tensione.

Uno degli inquietanti scenari di Poppy Playtime: Capitolo 2

Fra enigmi da risolvere e dispositivi da attivare, con la costante minaccia di una nemesi pronta ad acciuffarci, avremo il compito di scoprire cos'è successo davvero all'interno di questo edificio e trovare dunque le risposte alle nostre domande, cercando magari di non cedere alla paura: saremo abbastanza coraggiosi da riuscirci?

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game

Fra i giochi di ottobre c'è anche il brillante Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game, il miglior episodio di sempre per una serie che nel corso del tempo ha provato man mano con maggior convinzione a portare sullo schermo la spettacolarità e la frenesia delle gare di motocross, e che con questa edizione è riuscita a trovare decisamente la quadra.

Un momento di una gara in Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game

Dalla ricca modalità carriera con i circuiti e i piloti aggiornati a elementi come il terreno dinamico, che aumenta la profondità del gameplay, il titolo firmato Milestone non è perfetto (il sistema di tuning è lacunoso, così come l'intelligenza artificiale degli avversari) ma ha il merito di introdurre tante novità e di affidarsi a un impianto decisamente scalabile.

Qui trovate la recensione di Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game.

I classici PlayStation

Sono due i classici PlayStation di questo mese, riservati agli abbonati di livello Premium, e il primo in particolare non mancherà di farvi battere il cuore: stiamo parlando di Dino Crisis 2, secondo episodio dell'indimenticabile survival horror con i dinosauri targato Capcom, ambientato un anno dopo rispetto agli eventi del capitolo originale e munito di un mix di scenari e meccaniche ancora più interessanti, con il ritorno di Regina e l'introduzione di un nuovo personaggio, Dylan.

Il secondo classico è RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition, il tradizionale simulatore di parco tematico in cui potremo costruire le nostre attrazioni, controllare i conti, aprire negozi, assumere componenti dello staff e incastrare al meglio tutti questi tasselli per creare un business di successo, sia nell'ambito di una lunga modalità carriera che in un sandbox libero e svincolato.