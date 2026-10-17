Le vendite di Ghost of Yotei su PS5 sarebbero ottime, ma inferiori a quelle di Ghost of Tsushima

Secondo l'analisi, Ghost of Yotei avrebbe raggiunto circa 5,4 milioni di copie vendute, generando ricavi per 407 milioni di dollari. Solo nel terzo trimestre del 2026 sarebbero state vendute circa 500.000, mentre la recente Complete Edition digitale, che include l'espansione Echi di Sekigahara, avrebbe attirato ulteriori 50.000 acquirenti nelle prime due settimane dal debutto. Le stime indicano inoltre che circa il 6% della base utenti sarebbe tornato a giocare per provare i nuovi contenuti.

Il confronto con Ghost of Tsushima: ricavi simili ma meno copie vendute

Il confronto con Ghost of Tsushima è chiaramente interessante, per quanto vada contestualizzato. Sempre secondo Alinea Analytics, allo stesso punto del proprio ciclo vitale il titolo pubblicato nel 2020 aveva già generato circa 418 milioni di dollari di ricavi, contro i 407 milioni attribuiti a Ghost of Yotei, una differenza di appena il 3%.

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Tuttavia, il divario diventa più marcato osservando le copie vendute. Tsushima avrebbe infatti raggiunto quasi 7 milioni di unità nello stesso arco temporale, contro i 5,4 milioni stimati per Yotei. Una differenza che, secondo Elliott, sarebbe spiegata almeno in parte dal prezzo: Ghost of Yotei è arrivato sul mercato a 70 dollari e ha ricevuto pochissimi sconti, mentre Tsushima debuttò a 60 dollari e venne proposto in promozione già nei mesi successivi al lancio.

Come evidenziato da Elliott, il confronto diretto tra i due giochi presenta comunque alcune sfumature importanti. Quando Ghost of Tsushima debuttò nel 2020 poteva contare su un bacino di potenziali acquirenti più ampio, composto da circa 117 milioni di PS4 e 10 milioni di PS5, mentre Ghost of Yotei è disponibile esclusivamente su PS5, una piattaforma che oggi conta quasi 100 milioni di console sul mercato.

Nonostante una crescita dei ricavi che starebbe iniziando a rallentare più rapidamente rispetto a quella registrata da Tsushima, l'analista sottolinea come Ghost of Yotei continui a comportarsi da evergreen, riuscendo a vendere circa 1,8 milioni di copie nel solo 2026 nonostante la concorrenza di uno dei periodi più affollati degli ultimi anni per quanto riguarda le nuove uscite, complice anche la concentrazione di molti publisher nel tentativo di evitare una sovrapposizione con GTA 6.

Precisiamo che si tratta di dati non ufficiali e che non sono stati confermati da Sony, ma, se dovessero rivelarsi accurati, indicherebbero che Ghost of Yotei sta effettivamente performando al di sotto del capitolo precedente, pur restando ben lontano dall'essere un insuccesso commerciale. Anzi, con oltre 400 milioni di dollari di ricavi generati e milioni di copie distribuite, il titolo di Sucker Punch continuerebbe a essere uno dei maggiori successi PlayStation degli ultimi anni.