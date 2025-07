Mycopunk, l'extraction shooter con i nemici modulari

Eppure, lontano dai riflettori, un interessante candidato a dare un minimo di brio agli extraction shooter sembra proprio esserci già, seppur in early access e sebbene si tratti di un gioco ben lontano dalla perfezione, ancora claudicante qui e lì e chiaramente in una fase in cui manca di contenuti per tenere impegnati a lungo.

Nel panorama degli extraction shooter diventa sempre più difficile individuare un gioco che, in un raggio temporale non troppo ampio, possa davvero ambire ad introdurre qualcosa di realmente innovativo e rivoluzionario. Exoborne sembra un titolo solido e con le idee abbastanza chiare, ma che difficilmente sconvolgerà il suo potenziale pubblico affidandosi esclusivamente a esoscheletri e disastri naturali. Lo stesso ARC Raiders , dissipatosi l'entusiasmo iniziale all'idea di combattere lungo la Salerno-Reggio Calabria, assume sempre più le dimensioni di un progetto esteticamente ispirato, ludicamente ben realizzato, ma anch'esso relativamente modesto in termini di originalità.

Impiegati con il mitra

Mycopunk è un lontanissimo parente di Journey To The Savage Planet, High on Life e Lethal Company. Non per le meccaniche che ne compongono il gameplay, come vedremo, quanto per l'atmosfera scanzonata e vagamente dissacrante nei confronti di certe pratiche tante care al capitalismo più estremo. Nel gioco, difatti, impersonerete un impiegato dello spazio, personaggio selezionabile e scambiabile tra una partita e l'altra tra i quattro disponibili. Ad attendervi, non ci saranno catene di montaggio sospese nel firmamento, basi spaziali da costruire a pochi passi da un buco nero o container da trasportare da un capo all'altro di un bizzarro sistema solare. Assoldati da un'anonima corporazione, dovrete compiere diverse missioni sulla superficie di New Atlas, pianeta ricco di risorse, ma abitato da una rissosa popolazione indigena che mal sopporta le interferenze di qualsiasi specie aliena.

Il contesto narrativo è estremamente abbozzato e lasciato totalmente sullo sfondo. Una sorta di zanzara antropomorfa puntualmente vi imbeccherà sul da farsi con battute taglienti e brevi dialoghi per lo più ironici, ma non aspettatevi in alcun modo una progressione narrativa. Gli sviluppatori hanno affermato che nella versione 2.0 del gioco verrà introdotta una vera e propria avventura, con un inizio specifico e una sorta di fine che ovviamente lascerà ampio spazio per un corposo, e virtualmente infinto, end-game, ma al momento a parlare sarà per lo più l'ambientazione.

New Atlas, per certi versi, ricorda Pandora di Borderlands. Il senso di abbandono di un pianeta che ha vissuto una sorta di colonizzazione è identico. Anche l'uso del cel shading rimanda all'opera di Gearbox Software, sebbene qui i colori acidi creino contrasti molto netti e uno scenario di gioco generalmente lisergico. A sconfinate lande prive di vegetazione, si alternano piccoli raggruppamenti di edifici industriali, strutture tecnologiche fatiscenti in mezzo al nulla, altissimi picchi ed enormi funghi che con le loro estremità abbracciano ampie aree del terreno. Tecnicamente, come avremo modo di ripetere anche a breve, non è uno spettacolo spacca mascelle. I modelli poligonali sono rozzi, l'effettistica è al minimo sindacabile, le texture non abbondano di dettagli. Eppure, ogni schermata mette in mostra con efficacia l'art design sufficientemente inusuale ed affascinante, che sottolinea ulteriormente il carattere bizzarro dell'esperienza.

Un bizzarro scorcio di New Atlas, il pianeta al centro dell'azione di Mycopunk

Che Mycopunk punti tutto su un gameplay a suo modo particolare e originale, del resto, lo si capisce sin dalla prima partita. Sia da soli, che in compagnia di altri tre utenti pescati dalla rete, il primo passaggio da effettuare sarà quello di scegliere il proprio avatar tra i quattro proposti. Wrangler è un robot-cowboy. Può compiere uno scatto a mezz'aria e utilizzare la sua corda per raggiungere piattaforme soprelevate o togliersi semplicemente dai guai. Bruiser è un corpaccione di metallo in grado di creare uno scudo difensivo e di effettuare un attacco ad area dopo aver compiuto un salto sovrumano. Scrapper può creare all'occorrenza una struttura tramite cui lui stesso e gli alleati possono darsi uno slancio in qualsiasi direzione ed è equipaggiato di un utilissimo jetpack. Glider, infine, ha in dotazione missili con cui colpire i nemici o guarire il resto della squadra e può coprire lunghe distanze volando a qualche metro di altezza. Come è facile immaginare, ogni abilità speciale è vincolata a specifici tempi di ricarica e il loro utilizzo è fondamentale per rendere più efficaci le proprie offensive, o le proprie ritirate. Di sicuro, ciò che abbiamo riscontrato durante la nostra prova, è che difficilmente si riesce realmente a concatenare tra loro abilità e specificità dei vari personaggi. E questo rappresenta a tutti gli effetti la croce e delizia di Mycopunk.

Sì, perché una volta raggiunta la superficie di New Atlas, dopo aver creato una partita o essersi uniti ad una missione già avviata, vi accorgerete immediatamente di avere a che fare con un FPS caotico, adrenalinico, persino soverchiante in certi frangenti. I nemici si materializzano con una frequenza esorbitante, spesso vi accerchieranno nel giro di pochi secondi, gli obiettivi stessi che vi verranno affidati spingono all'azione immediata, sfrontata, fulminea.