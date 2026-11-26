I primi FIFA di Motson

Motson fu la voce di FIFA 96, la prima edizione della serie a includere il commento parlanto, e vi rimase fino a FIFA 06, quando fu sostituito da Clive Tyldesley. Come riportato dalla BBC, la moglie e il figlio hanno autorizzato EA a ricreare la sua voce combinando vecchie sessioni di registrazione e tecnologie di intelligenza artificiale generativa. L'azienda ha riconosciuto un compenso alla famiglia per l'uso della voce e dell'immagine, ma i dettagli dell'accordo non sono stati resi noti.

Il figlio, Fred Motson, ha raccontato alla BBC che vedere la voce del padre tornare in un gioco di calcio di EA significa molto per lui. Secondo Fred, il padre aveva compreso la scelta di cambiare direzione dopo FIFA 2005, ma "sentiva molto la mancanza" di quell'esperienza una volta uscito dal gioco, quasi come la fine di un'epoca. Ha aggiunto che Motson era "la persona meno tecnologica del mondo" e aveva tenuto una macchina da scrivere sulla scrivania fino alla fine dei suoi giorni, per cui forse non avrebbe capito del tutto il funzionamento dell'IA. Affermare se sarebbe stato contento o meno di vedere la sua voce riprodotta con questa tecnologia sarebbe un abuso verso una persona morta che non ci sentiamo di commettere.