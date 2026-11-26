EA Sports FC 27 aggiungerà una versione IA diJohn Motson alla squadra dei suoi telecronisti, a tre anni dalla sua morte. Motson è scomparso nel 2023 all'età di 77 anni. Il contenuto sarà disponibile da mercoledì 26 novembre come opzione facoltativa, accanto ai team di commentatori già presenti nel gioco.
I primi FIFA di Motson
Motson fu la voce di FIFA 96, la prima edizione della serie a includere il commento parlanto, e vi rimase fino a FIFA 06, quando fu sostituito da Clive Tyldesley. Come riportato dalla BBC, la moglie e il figlio hanno autorizzato EA a ricreare la sua voce combinando vecchie sessioni di registrazione e tecnologie di intelligenza artificiale generativa. L'azienda ha riconosciuto un compenso alla famiglia per l'uso della voce e dell'immagine, ma i dettagli dell'accordo non sono stati resi noti.
Il figlio, Fred Motson, ha raccontato alla BBC che vedere la voce del padre tornare in un gioco di calcio di EA significa molto per lui. Secondo Fred, il padre aveva compreso la scelta di cambiare direzione dopo FIFA 2005, ma "sentiva molto la mancanza" di quell'esperienza una volta uscito dal gioco, quasi come la fine di un'epoca. Ha aggiunto che Motson era "la persona meno tecnologica del mondo" e aveva tenuto una macchina da scrivere sulla scrivania fino alla fine dei suoi giorni, per cui forse non avrebbe capito del tutto il funzionamento dell'IA. Affermare se sarebbe stato contento o meno di vedere la sua voce riprodotta con questa tecnologia sarebbe un abuso verso una persona morta che non ci sentiamo di commettere.
Il consenso della famiglia
Mat Prior, senior game design director di EA Sports FC, ha spiegato che il consenso della famiglia era indispensabile: senza di esso l'azienda non sarebbe andata avanti "in nessun modo"". L'obiettivo, ha detto, era rendere omaggio a "Motty" come primo commentatore del gioco e per il legame emotivo che lo lega ai giocatori. Nella nota ufficiale EA parla di un "tributo digitale" costruito con grande cura, basato su quasi dieci anni di registrazioni in gioco e su una ricostruzione tramite IA addestrata sulla voce originale.
Non mancano, chiaramente, le perplessità. Peter Caulfield, fondatore di Save Our Voice Now, campagna contro l'uso dell'IA per replicare le voci, si è detto a disagio perché Motson non ha potuto dare personalmente il proprio consenso a una simile operazione. Per Caulfield non ci sono obiezioni se qualcuno ha firmato in vita un accordo che consente l'uso della propria immagine dopo la morte, ma in tutti gli altri casi la clonazione tramite IA non dovrebbe essere consentita, e l'essere un familiare non dovrebbe conferire automaticamente questo diritto.
In realtà l'IA è già impiegata da EA Sports FC 27 e altri giochi di Electronic Arts, per dei commentatori ancora in vita. Guy Mowbray ha rivelato alla BBC che nel gioco parte delle sue battute, in particolare i nomi dei oltre 20.000 calciatori pronunciati con intonazioni diverse, è registrata da una versione artificiale della sua voce, con il suo permesso. Anche John Bucigross, telecronista di NHL 27, ha confermato un utilizzo simile, giudicandolo accettabile perché alleggerisce il lavoro da svolgere. Nemmeno da sottolineare la differenza con il caso Motson: i due telecronisti citati hanno dato il loro consenso quando ancora in vita, nella piena consapevolezza di ciò che stavano facendo. Non è proprio un dettaglio secondario.