Come già confermato in precedenza, questa versione sfrutterà le capacità della nuova console Nintendo con il supporto alla risoluzione 4K in modalità TV , una maggiore fluidità grazie ai 60 fps e una risoluzione Full HD in modalità portatile. Sono stati inoltre aggiornati i filmati d'intermezzo con doppiaggio completo sia in inglese sia in giapponese.

Nintendo e Monolith Soft hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition , offrendo una panoramica di tutte le novità incluse nella riedizione in arrivo il 3 dicembre 2026.

Le altre novità della Switch 2 Edition

Oltre alle migliorie dal punto di vista tecnico, il trailer mostra anche i contenuti esclusivi della Nintendo Switch 2 Edition. Tra questi spicca Shimmer, una nuova eroina descritta come un'attaccante particolarmente veloce, capace di concatenare combo rapide e di sfruttare l'abilità Preveggenza per anticipare gli eventi futuri durante i combattimenti.

L'altra grande novità è rappresentata da Galleria degli Eroi, una modalità inedita basata su scontri contro ondate consecutive di nemici. Eliminando gli avversari sarà possibile riempire una barra dedicata da utilizzare per potenziare le proprie abilità o reclutare alleati aggiuntivi, in preparazione allo scontro finale che concluderà ogni missione.

Pubblicato originariamente nel 2022, Xenoblade Chronicles 3 è considerato uno degli JRPG più apprezzati della libreria Nintendo Switch. L'avventura segue Noah e Mio, soldati appartenenti alle nazioni rivali di Keves e Agnus, protagonisti di una lunga missione che li porterà a scoprire la verità dietro il conflitto che devasta il mondo di Aionios. Sul fronte del gameplay, il titolo combina esplorazione di vaste aree interconnesse, progressione dei personaggi e combattimenti in tempo reale. I giocatori controllano un gruppo composto da sei membri, ciascuno dotato di abilità e classi uniche, con la possibilità di combinare determinate coppie di personaggi per trasformarle nei potenti Ouroboros, una delle meccaniche centrali dell'esperienza. La nuova edizione per Nintendo Switch 2 punta quindi a offrire il modo migliore per riscoprire o affrontare per la prima volta questa avventura, grazie ai miglioramenti tecnici e ai contenuti aggiuntivi introdotti da Monolith Soft.

Come accennato in apertura, Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition sarà disponibile sia in formato fisico che in formato digitale sull'eShop dal 3 dicembre al prezzo di 69,99 euro. Chi già possiede l'originale per Switch 1 può passare alla nuova versione acquistando il pacchetto upgrade al prezzo di 9,99 euro. Se volete saperne di più sull'avventura di Noah e Mio, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3.