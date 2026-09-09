Xenoblade Chronicles 3 arriva su Nintendo Switch 2 con nuove sfide e un’eroina inedita

Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition amplierà l'esperienza di gioco con una serie di contenuti inediti pensati per la nuova versione. Tra le principali novità ci sarà la Galleria degli Eroi, una modalità in cui i giocatori dovranno affrontare ondate di nemici sempre più forti, potenziando progressivamente il proprio gruppo.

Ogni vittoria permetterà infatti di ottenere abilità migliorate o nuovi alleati, con l'obiettivo di prepararsi allo scontro conclusivo contro un avversario particolarmente potente. La modalità introdurrà quindi una struttura separata dall'avventura principale, basata sulla progressione del gruppo attraverso una serie di battaglie.

La versione Nintendo Switch 2 introdurrà inoltre una nuova eroina, Shimmer, che entrerà a far parte dell'avventura. Il personaggio sarà caratterizzato da uno stile di combattimento rapido, con raffiche di colpi e attacchi particolarmente potenti. Shimmer potrà inoltre contare sull'abilità Preveggenza, che le permette di vedere il futuro e aggiunge un po' di pepe al sistema di combattimento.

Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition sarà disponibile dal 3 dicembre 2026. Chi possiede già la versione di Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch potrà accedere alla nuova edizione attraverso un pacchetto upgrade a pagamento.