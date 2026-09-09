Hyrule Warriors: L'era della calamità arriva su Nintendo Switch 2: si paga l'aggiornamento da Nintendo Switch

Hyrule Warriors: L'era della calamità - Edizione definitiva porterà su Nintendo Switch 2 una versione aggiornata dell'action game ambientato 100 anni prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Il gioco permetterà di rivivere gli avvenimenti legati alla Grande Calamità attraverso battaglie su larga scala, sfruttando le capacità tecniche della nuova console.

Questa edizione comprenderà tutti i contenuti del Pass di espansione già pubblicati per la versione Nintendo Switch, oltre a una serie di miglioramenti sul piano tecnico. Nintendo segnala in particolare una grafica aggiornata, un frame rate più elevato e stabile e la possibilità di gestire un numero ancora maggiore di nemici contemporaneamente sullo schermo.

Tra le novità ci sarà inoltre la nuova modalità Calamità, descritta come una sfida particolarmente impegnativa e pensata per chi cerca un livello di difficoltà superiore.

Un'attenzione particolare è stata riservata anche a chi possiede già la versione originale per Nintendo Switch. I dati di salvataggio potranno infatti essere trasferiti alla versione per Nintendo Switch 2, mentre sarà possibile acquistare l'edizione scaricabile attraverso il Nintendo eShop a prezzo ridotto. Quindi il passaggio da una versione all'altra non sarà gratuito.

Hyrule Warriors: L'era della calamità - Edizione definitiva sarà disponibile su Nintendo Switch 2 dal 25 febbraio 2027. I preordini apriranno già oggi sul Nintendo eShop.