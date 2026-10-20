Il PEGI incrementa l'età richiesta per i giochi con loot box: EA Sports FC passa a 16 anni

PEGI, l'ente di classificazione europeo per i videogiochi, ha iniziato a incrementare il limite di età minima richiesto per i giochi che contengono micro-transazioni avvicinabili al gioco d'azzardo come le loot box, o casse premio: per questo motivo, anche EA Sports FC passa alla fascia "16 anni", contrariamente a quanto accadeva anni fa.

Si tratta di un piano già annunciato dall'organizzazione, la cui applicazione avverrà su scala sempre più ampia a partire da questo ottobre e dovrebbe portare allo spostamento di diversi titoli nella fascia destinata agli utenti che hanno 16 o più anni, in base al nuovo regolamento deciso dopo gli studi sull'argomento, anche per quanto riguarda quelli già presenti sul mercato.

La questione è nota da tempo e riguarda non tanto la possibilità di spendere denaro reale in elementi in-game, quanto piuttosto il fatto di poter spendere denaro in oggetti il cui valore non è palese e che si basano su un elemento sorpresa aleatorio, come le casse premio o i pacchetti da aprire.