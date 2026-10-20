Su Amazon puoi effettuare il pre-order di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, in uscita a dicembre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito al costo di 60,99€. Il gioco uscirà per PS5 e Nintendo Switch 1 e 2 il prossimo 3 dicembre. Prenota la tua copia direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: In Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, i giocatori possono reclutare, allenare e combinare i mostri della celebre serie di giochi di ruolo, trasformandoli in alleati pronti a combattere al loro fianco. L'avventura segue Bianca e Nera, due ragazze che diventano domamostri e partono alla scoperta di un mondo misterioso, ricco di luoghi da esplorare e creature da incontrare.