Su Amazon puoi effettuare il pre-order di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, in uscita a dicembre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito al costo di 60,99€. Il gioco uscirà per PS5 e Nintendo Switch 1 e 2 il prossimo 3 dicembre. Prenota la tua copia direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: In Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito, i giocatori possono reclutare, allenare e combinare i mostri della celebre serie di giochi di ruolo, trasformandoli in alleati pronti a combattere al loro fianco. L'avventura segue Bianca e Nera, due ragazze che diventano domamostri e partono alla scoperta di un mondo misterioso, ricco di luoghi da esplorare e creature da incontrare.
Ulteriori dettagli sul gioco
Uno degli elementi centrali del gioco è la grande varietà di mostri disponibili, ognuno caratterizzato da abilità e tecniche differenti. Attraverso la sintesi è possibile combinare due creature per generarne una nuova, ottenendo mostri più potenti o appartenenti a specie mai incontrate prima.
Sperimentare con le combinazioni permette di costruire una squadra adatta alle proprie strategie e di sviluppare nuove possibilità in battaglia.
Il mondo di gioco si distingue per uno stile visivo particolare, con un orizzonte leggermente curvo che contribuisce a caratterizzare i paesaggi. Oltre i confini visibili si nascondono scenari sorprendenti e nuove scoperte, che invitano a proseguire l'esplorazione.
Durante i viaggi, inoltre, è possibile farsi accompagnare dai propri mostri preferiti. Dragon Quest Monsters: Il Regno Sfiorito offre anche sfide online contro giocatori di tutto il mondo.