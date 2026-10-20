Gears of War: E-Day è tra i titoli più giocati al lancio in Nord America

Secondo quanto riferito da Piscatella, Gears of War: E-Day si è piazzato terzo tra i titoli più giocati su Xbox, dietro solo agli inamovibili Fortnite e Roblox e sopra NBA 2K27 , Minecraft e anche Call of Duty.

Si parla della settimana conclusa l'11 ottobre, dunque i giorni di lancio di Gears of War: E-Day, il quale pare essere l'unico nuovo gioco che è riuscito a raggiungere buoni risultati tra le novità di queste settimane, almeno in base ai dati riportati, che sono chiaramente parziali visto che si basano solo su un campione di utenti.

L'analista Mat Piscatella ha pubblicato le classifiche incentrate sul coinvolgimento dei giocatori in base al tracciamento effettuato da Circana in Nord America , secondo i quali Gears of War: E-Day risulta essere tra i titoli più giocati al lancio .

Altre novità stentano davanti allo strapotere dei soliti live service

Non si tratta di un primo posto, ma considerando che il panorama console è ormai dominato dai soliti titoli free-to-play live service, e in particolare Fortnite e Roblox, si tratta di un risultato notevole, nonostante ovviamente non rifletta la situazione delle vendite, visto che tiene conto anche degli utenti che vi giocano su Game Pass.



Meno bene le altre novità di questo inizio ottobre, con Star Wars: Galactic Racer che, nonostante l'ottima accoglienza da parte della critica, si è piazzato solo alla posizione 15 su Steam ed è addirittura fuori dalla top 100 su PS5 e Xbox Series X|S.

Come fa notare lo stesso Piscatella, da ormai molto tempo il panorama console sembra essere dominato esclusivamente dai grossi titoli live service in termini di coinvolgimento dei giocatori online, e in effetti Fortnite e Roblox, oltre all'annuale capitolo di basket in questo caso interpretato da NBA 2K27, risultano regolarmente ai vertici delle classifiche sui giocatori attivi online.

Un altro elemento interessante che emerge da questi dati è il ritorno di ARC Raiders nelle parti alte delle classifiche, grazie alla spinta data dal lancio dell'Update 2.0 Frozen Trail che, evidentemente, ha avuto il suo effetto nel far tornare gli utenti in azione.