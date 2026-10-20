Il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è un omaggio alla pubblicità dell'originale per N64

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2. Il filmato, pur non mostrando sequenze del tutto inedite, si presenta come un perfetto spot pubblicitario pensato per alimentare l'attesa in vista del lancio.
Non solo, alcuni fan più attenti hanno notato il suo chiaro richiamo alla storica campagna promozionale dell'originale uscito su Nintendo 64. Il nuovo spot, pur non riproponendo le stesse scene, richiama infatti diversi elementi che caratterizzavano i celebri trailer andati in onda alla fine degli anni '90, dalla musica epica incalzante alle tagline dal tono quasi cavalleresco ("Fuggirai dal tuo destino?", "Fai appello al tuo coraggio"), utilizzate per sottolineare il senso di avventura e il viaggio eroico di Link.
Le scritte che compaiono tra una sequenza e l'altra, i combattimenti spettacolari e l'atmosfera solenne contribuiscono a creare un chiaro collegamento con il materiale promozionale del passato, ma sempre di grande impatto. Il risultato è un trailer pensato per conquistare il pubblico di oggi, ma anche per riaccendere i ricordi di chi ha vissuto l'uscita dell'originale su Nintendo 64.
Mancano poche settimane al debutto su Nintendo Switch 2
Pubblicato originariamente nel 1998 su Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è considerato uno dei videogiochi più influenti di sempre e viene tuttora indicato come uno dei capitoli più importanti dell'intera serie Nintendo. Molti degli elementi che hanno caratterizzato la saga negli anni successivi, dall'esplorazione tridimensionale dei dungeon al sistema di combattimento con aggancio del bersaglio, sono stati introdotti o perfezionati proprio in questa avventura.
In questa nuova versione per Nintendo Switch 2 i giocatori torneranno a vestire i panni di Link nel tentativo di fermare Ganondorf e salvare il regno di Hyrule, esplorando dungeon ricchi di enigmi, affrontando combattimenti e aiutando gli abitanti del regno nel corso della loro avventura. Il tutto sarà accompagnato da una veste grafica rinnovata, una colonna sonora aggiornata e diverse migliorie pensate per modernizzare l'esperienza senza tradirne lo spirito originale.
Tra le novità troviamo anche il supporto dell'app per smartphone Zelda Notes, con una serie di funzionalità e mini-giochi esclusivi, tra cui il riepilogo delle attività giornaliere, le Sfide chiacchierone e il Quiz Ocarina of Time, trasformandosi in un vero compagno di viaggio da tenere sempre a portata di mano.
Vi ricordiamo che il debutto del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è fissato per il prossimo 5 novembre. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro recente provato della nuova grande esclusiva in arrivo su Nintendo Switch 2.