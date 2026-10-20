Il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Ocarina of Time è un omaggio alla pubblicità dell'originale per N64

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2. Il filmato, pur non mostrando sequenze del tutto inedite, si presenta come un perfetto spot pubblicitario pensato per alimentare l'attesa in vista del lancio.

Non solo, alcuni fan più attenti hanno notato il suo chiaro richiamo alla storica campagna promozionale dell'originale uscito su Nintendo 64. Il nuovo spot, pur non riproponendo le stesse scene, richiama infatti diversi elementi che caratterizzavano i celebri trailer andati in onda alla fine degli anni '90, dalla musica epica incalzante alle tagline dal tono quasi cavalleresco ("Fuggirai dal tuo destino?", "Fai appello al tuo coraggio"), utilizzate per sottolineare il senso di avventura e il viaggio eroico di Link.

Le scritte che compaiono tra una sequenza e l'altra, i combattimenti spettacolari e l'atmosfera solenne contribuiscono a creare un chiaro collegamento con il materiale promozionale del passato, ma sempre di grande impatto. Il risultato è un trailer pensato per conquistare il pubblico di oggi, ma anche per riaccendere i ricordi di chi ha vissuto l'uscita dell'originale su Nintendo 64.