0

Le ventole Thermaltake EX Reverse ARGB sono su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo le ventole Thermaltake EX Reverse ARGB con uno sconto del 32% rispetto al prezzo consigliato e prestazioni migliorate.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/10/2026
Ventole Thermaltake EX Reverse ARGB

Su Amazon sono disponibili le ventole Thermaltake EX Reverse ARGB a 51,03 € rispetto al prezzo consigliato di 74,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 32%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Ricorda che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Funzionamento silenzioso e iluminazione RGB personalizzabile

Si tratta di tre ventole con pale invertite, per consentire all'aria di fluire dalla parte posteriore a quella anteriore. Questo prodotto può generare un flusso d'aria di 94,95 CFM e una pressione statica di 2,54 mm-H2O garantendo un livello di rumorosità a 32,8 dBA. Inoltre, ogni angolo è dotato di gommini antivibranti rotondi che smorzano le vibrazioni e garantiscono visibilità.

Ventole Thermaltake EX Reverse ARGB
Ventole Thermaltake EX Reverse ARGB

L'illuminazione RGB è personalizzabile in base alle tue preferenze, quindi potrai scegliere i tuoi colori ed effetti preferiti per la perfetta postazione da gaming. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le ventole Thermaltake EX Reverse ARGB sono su Amazon al minimo storico