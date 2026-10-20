Le ventole Thermaltake EX Reverse ARGB sono su Amazon al minimo storico

Su Amazon sono disponibili le ventole Thermaltake EX Reverse ARGB a 51,03 € rispetto al prezzo consigliato di 74,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 32%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Ricorda che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Funzionamento silenzioso e iluminazione RGB personalizzabile
Si tratta di tre ventole con pale invertite, per consentire all'aria di fluire dalla parte posteriore a quella anteriore. Questo prodotto può generare un flusso d'aria di 94,95 CFM e una pressione statica di 2,54 mm-H2O garantendo un livello di rumorosità a 32,8 dBA. Inoltre, ogni angolo è dotato di gommini antivibranti rotondi che smorzano le vibrazioni e garantiscono visibilità.
L'illuminazione RGB è personalizzabile in base alle tue preferenze, quindi potrai scegliere i tuoi colori ed effetti preferiti per la perfetta postazione da gaming. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.