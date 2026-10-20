Apple annuncia l'evento "Pro and Tell" di ottobre: ecco cosa aspettarsi

Apple si prepara a presentare nuovi prodotti tra MacBook e iPad, insieme ad altre novità di cui si parla ormai da diversi mesi. Il nuovo evento, chiamato "Pro and Tell", si terrà il 28 ottobre alle ore 18:00 italiane. Gli annunci dovrebbero avvenire online, senza quindi il classico keynote. Tuttavia, alcuni giornalisti sono stati invitati a Los Angeles per vedere dal vivo e provare in anteprima i nuovi dispositivi.
Nuovi dispositivi in arrivo
Prima di tutto, Apple dovrebbe presentare i nuovi MacBook Pro, che potrebbero integrare il tanto vociferato display OLED touchscreen, accompagnato da alcune modifiche al design. Tuttavia, almeno in base alle indiscrezioni emerse finora, i dispositivi dovrebbero utilizzare gli stessi chip della versione attuale. Il display OLED dovrebbe inoltre offrire una migliore qualità dell'immagine, con un contrasto più elevato e colori più intensi, mentre il touchscreen potrebbe introdurre nuove funzionalità pensate per rendere l'interazione con il dispositivo ancora più versatile.
Tra i possibili miglioramenti del MacBook Pro potrebbe esserci anche una cerniera rinforzata, pensata per garantire una maggiore stabilità del display, soprattutto in considerazione dell'introduzione del touchscreen, che potrebbe causare movimenti indesiderati durante l'utilizzo.
Si parla inoltre di un MacBook Pro da 14" entry-level dotato di chip M6, che sostituirà quindi l'M5. Come terza novità, potremmo aspettarci un aggiornamento dell'iMac da 24" con il chip M6 e conseguenti miglioramenti in termini di prestazioni, ma anche in questo caso non ci saranno modifiche estetiche.
Infine, Apple dovrebbe annunciare l'iPad mini 8 con display OLED, che diventerebbe così il primo iPad, oltre ai modelli Pro, a integrare uno schermo di questo tipo. Dovrebbe inoltre introdurre un sistema di altoparlanti basato sulle vibrazioni, abbandonando quindi i classici fori per ottenere una struttura più resistente all'acqua.
Questo dispositivo dovrebbe introdurre il chip A20 Pro, mentre la fotocamera frontale potrebbe essere spostata dal lato verticale a quello orizzontale, come già visto con altri iPad.
Disponibilità e prezzi
Considerando che gli annunci ufficiali sono previsti per il 28 ottobre, i nuovi Mac e iPad potrebbero arrivare sul mercato il 6 novembre. Al momento non conosciamo ancora i prezzi dei vari modelli ma, tenendo conto delle novità attese per l'iPad mini, non si escludono aumenti fino a 200 dollari rispetto al prezzo di partenza dell'attuale modello, pari a 599 dollari. Nel frattempo, acquistare il pieghevole iPhone Duo è quasi impossibile, a causa delle scorte limitate.