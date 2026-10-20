Apple annuncia l'evento "Pro and Tell" di ottobre: ecco cosa aspettarsi

Apple si prepara a presentare nuovi prodotti tra MacBook e iPad, insieme ad altre novità di cui si parla ormai da diversi mesi. Il nuovo evento, chiamato "Pro and Tell", si terrà il 28 ottobre alle ore 18:00 italiane. Gli annunci dovrebbero avvenire online, senza quindi il classico keynote. Tuttavia, alcuni giornalisti sono stati invitati a Los Angeles per vedere dal vivo e provare in anteprima i nuovi dispositivi.