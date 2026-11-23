Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avrebbe suggerito di ricorrere ai videogiochi per contenere le tensioni sociali e politiche che potrebbero emergere da una disoccupazione di massa provocata dall'intelligenza artificiale. Insomma, andrebbero usati come oppio dei popoli, per parafrasare il buon Karl Marx. L'indiscrezione arriva da un profilo dedicato a Dario e Daniela Amodei, pubblicato dal Wall Street Journal in seguito alla quotazione in Borsa di Anthropic.