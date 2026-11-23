Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avrebbe suggerito di ricorrere ai videogiochi per contenere le tensioni sociali e politiche che potrebbero emergere da una disoccupazione di massa provocata dall'intelligenza artificiale. Insomma, andrebbero usati come oppio dei popoli, per parafrasare il buon Karl Marx. L'indiscrezione arriva da un profilo dedicato a Dario e Daniela Amodei, pubblicato dal Wall Street Journal in seguito alla quotazione in Borsa di Anthropic.
Dategli le brioche, virtuali
Il retroscena, ripreso da Terrence O'Brien, fa riferimento ad alcune discussioni interne tra Amodei e i suoi colleghi, documentate da messaggi su Slack che sarebbero messi in circolazione. Durante questi confronti, il dirigente avrebbe preso in considerazione le possibili conseguenze destabilizzanti dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro e, più in generale, sugli equilibri della società.
La prospettiva descritta è quella di un futuro nel quale l'automazione e i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero eliminare un numero enorme di posti di lavoro, lasciando molte persone senza lavoro e alimentando il malcontento popolare. In questo scenario, Amodei avrebbe indicato i videogiochi come mezzo per distrarre le masse.
Più precisamente, il passaggio riportato nell'articolo del Wall Street Journal recita: "In quell'occasione partecipò a dibattiti con i suoi colleghi, suggerendo che i videogiochi potessero rappresentare una soluzione alle tensioni politiche provocate dalla disoccupazione causata dall'intelligenza artificiale, secondo alcuni messaggi su Slack finiti in circolazione".
Un'ipotesi inquietante
L'ipotesi, almeno per come viene presentata, ha implicazioni piuttosto inquietanti. Anziché concentrarsi esclusivamente sulla creazione di nuove opportunità professionali, sulla redistribuzione della ricchezza o su strumenti di sostegno per le persone sostituite dalle macchine, la soluzione per Amodei sarebbe quella di offrire forme di intrattenimento sufficientemente coinvolgenti da assorbire il malcontento della popolazione.
È importante sottolineare che il breve passaggio disponibile non chiarisce il contesto completo della conversazione, né permette di stabilire quanto seriamente Amodei considerasse questa possibilità. Non si tratta quindi di una proposta ufficiale di Anthropic o di un programma aziendale, ma di un aneddoto attribuito al dirigente sulla base di comunicazioni interne. Certo, questo persone di solito non parlano a caso e spesso, quando dicono cose inquietanti, le intendono davvero come tali.