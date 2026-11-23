In occasione del Black Friday, su Amazon sono attualmente disponibili le cuffie wireless Sonos Ace a 199 € rispetto al prezzo consigliato di 449 €, permettendoti di risparmiare fino al 56%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Audio cristallino e buona autonomia
Queste cuffie garantiscono un audio cristallino e immersivo. Inoltre, sono dotate di cancellazione attiva del rumore, in grado di neutralizzare i rumori dell'ambiente circostante per un'esperienza pulita e coinvolgente, ma con la Modalità Trasparenza potrai continuare ad essere consapevole di ciò che ti circonda. I morbidi cuscinetti in memory foam garantiscono il massimo comfort, mentre l'autonomia di 30 ore con cancellazione del rumore attivata ti permette di usare le cuffie a lungo e senza interruzioni.
Sono inoltre presenti pulsanti intuitivi per regolare velocemente il volume o per passare da una modalità di cancellazione del rumore all'altra. Infine, il rilevamento automatico della posizione della testa garantisce un'esperienza ancora più immersiva. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.