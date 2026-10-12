Per celebrare i 40 anni di Castlevania, la storica compositrice Michiru Yamane arriverà in Italia

L'incontro con Yamane è fissato per sabato 17 ottobre dalle ore 14:30 e vi invitiamo a visitare il sito dell'evento Game Ground per prenotare eventualmente un posto per poter assistere al panel dedicato.

Ci troviamo in un anno importante per un'iconica serie di Konami: Castlevania celebra il suo 40° anniversario e tra le iniziative previste c'è un interessante incontro con Michiru Yamane, compositrice storica del franchise, che sarà ospite speciale al Game Ground 2026 a Bolzano .

Una figura storica per Castlevania

Michiru Yamane è pianista e compositrice e ha legato il suo nome a varie produzioni videoludiche e in particolare a quelle targate Konami, tra le quali spiccano la serie Castlevania e Suikoden, diventando negli anni un punto di riferimento sul fronte musicale per l'editore giapponese.

Michiru Yamane

Entra in Konami nel 1988 e, dopo prime collaborazioni su titoli come TwinBee e altri, nel 1994 inizia il sodalizio con Koji Igarashi sulla serie di action platform con elementi RPG, a partire da Castlevania: Bloodlines e contribuendo poi al classico Castlevania: Symphony of the Night nel 1997.

Successivamente prende parte a diverse altre produzioni fra Suikoden e altri capitoli di Castlevania fino al 2008. In occasione dell'incontro, oltre a raccontare vari retroscena sui suoi lavori presso Konami, eseguirà anche tre brani tratti dalla serie, dal vivo.

Nel frattempo, la serie sta per proseguire con il nuovo Castlevania: Belmont's Curse, a cui la Yamane non ha partecipato direttamente ma che ha già ricevuto la "benedizione" della compositrice.

L'evento Game Ground 2026 prevede peraltro diversi altri appuntamenti molto interessanti come un incontro con gli sviluppatori di Ubisoft Milan per parlare di Rayman Legends Retold e un workshop con Francesco Baldini, lead character artist di South of Midnight, oltre a vari altri ospiti eccellenti.