Per Konami l’IA non basta: nei videogiochi contano "persone" e "autori"

Konami Group ha pubblicato il rapporto integrato relativo all'anno fiscale terminato a marzo 2026. Il documento riguarda i valori e la storia dell'azienda, il quadro finanziario consolidato e le strategie dei diversi settori in cui opera. Come segnalato da Dengeki Online, nella sezione dedicata all'intrattenimento digitale Hayakawa ha commentato l'impatto dell'IA generativa sull'industria.

C'è bisogno di umani Secondo l'opinione comune, questa tecnologia abbassa in modo netto la soglia d'ingresso allo sviluppo, permettendo a chiunque di realizzare un proprio gioco. Hayakawa non ritiene però che ciò porterà a un cambiamento sostanziale del mercato. La ragione, spiega, è che "le barriere d'ingresso si sono già ridotte grazie ai progressi dei motori di gioco generici e alla diffusione dei contenuti generati dagli utenti". Il logo di Konami Anche ammettendo che l'IA migliori l'efficienza produttiva, per il presidente i fattori decisivi per creare videogiochi divertenti e innovativi restano "le persone e gli autori". Lo sviluppo avviene spesso in gruppo, con professionisti di provenienza diversa che si scambiano idee. È proprio dalla combinazione di questi apporti che nascono nuove forme di gameplay, una "reazione chimica" che, osserva, "non è facilmente sostituibile". Per celebrare i 40 anni di Castlevania, la storica compositrice Michiru Yamane arriverà in Italia Hayakawa è comunque aperto alle nuove tecnologie. Considera l'evoluzione tecnologica, che da sempre incide sul modo di fare videogiochi, una grande occasione per creare esperienze inedite. Davanti alle innovazioni più dirompenti, Konami assicura un sostegno strutturato ai creatori, perché comprendano le nuove tecnologie, ne valutino i rischi e le applichino in sicurezza.