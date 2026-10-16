Sviluppatori cancellano la demo pubblica del loro gioco per paura che gli venga rubata con l'IA

Il team di Drunken Goddess Reflux ha comunicato un cambio di programma per la demo del gioco . La versione pubblica, prevista per lunedì 19 ottobre, è stata annullata e sostituita da una a invito, riservata quindi a un numero ristretto e controllabile di persone. Gli sviluppatori si sono scusati con chi attendeva la demo, riconoscendo che la decisione è arrivata a ridosso della data fissata.

Paura IA

Le ragioni sono due. La prima è organizzativa: lo studio intendeva pubblicare la demo imponendo alcune limitazioni alla diffusione di video e streaming, ma ha concluso di non essere al momento in grado di gestire e far rispettare quelle regole. La seconda riguarda il timore che i contenuti della demo venissero rubati e riprodotti con l'IA per realizzare giochi spazzatura da pubblicare in fretta e furia prima del loro gioco.

Il team assicura di voler comunque far provare il gioco prima dell'uscita. Per questo organizzerà sessioni online in un ambiente chiuso, a cui potranno partecipare solo chi avrà letto e accettato in anticipo i requisiti e le regole sulla pubblicazione di video e streaming. Le candidature si presentano sul server Discord ufficiale, dove si trovano anche tutti i dettagli del test. I partecipanti saranno scelti per sorteggio tra tutti i candidati. Dopo la prova, impressioni e commenti saranno raccolti sullo stesso Discord.

Drunken Goddess Reflux è un survival ispirato alla roulette russa, sviluppato dallo studio giapponese Alliance Arts, in cui il giocatore sfida a una gara di bevute Femme Soule, demone dell'alcol, nel bar infernale Pandemonium. La partita si gioca sull'idea di far vomitare l'anima alla demone prima che accada al giocatore. Nel gioco il tono è quello di un roguelike, con tentativi ripetuti e la fine della run in caso di sconfitta. Nei comunicati si cita anche che si potranno usare "trucchi da ubriaco" per aggirare le regole, anche se il punto non viene spiegato.

L'interesse per il gioco è molto alto e gli sviluppatori non vogliono vanificarlo. Attualmente Drunken Goddess Reflux è stato aggiunto a più di 500.000 liste dei desideri di Steam, entrando tra i 100 giochi non ancora usciti più desiderati della piattaforma. Il progetto nasce da alcuni membri chiave del team di Yunyun Syndrome!? Rhythm Psychosis, mentre la direzione è di Fuyuki Hayashi.

Secondo gli annunci precedenti, la demo avrebbe offerto circa 20 minuti di gioco, in occasione dello Steam Next Fest, a partire dal 19 ottobre. Il lancio completo resta fissato, per ora, all'8 dicembre su PC. Vedremo se la data sarà confermata dopo i test.