Konami registra profitti record grazie al successo dei suoi giochi: l'utile operativo cresce del 73%

Gli ultimi risultati finanziari di Konami evidenziano una crescita significativa. Stando a quanto riportato, infatti, la divisione videoludica dell'editore ha registrato un aumento dell'utile operativo del 75,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A sostenere questi risultati hanno probabilmente contribuito le ottime prestazioni dei suoi titoli principali, come Silent Hill: Townfall e Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 , a conferma della capacità di Konami di valorizzare alcuni dei suoi franchise più importanti.

Risultati positivi

I risultati finanziari condivisi da Konami evidenziano un aumento del 75,1% dell'utile operativo di Konami Digital Entertainment rispetto allo scorso anno, come vi abbiamo anticipato, accompagnato da una crescita delle vendite del 44,3% nel periodo compreso tra aprile e settembre 2026. Il fatturato complessivo del gruppo è invece aumentato del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A contribuire a questi risultati sono state anche le ottime prestazioni di alcuni dei suoi titoli principali, tra cui probabilmente Silent Hill: Townfall, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ed eFootball, che continua a registrare buoni risultati grazie a campagne promozionali speciali, eventi dedicati e a un importante aggiornamento pubblicato lo scorso agosto.

Silent Hill: Townfall

Sulla base di questi risultati positivi, Konami ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l'intero esercizio fiscale, che si concluderà a marzo 2027, stimando una crescita dell'utile operativo del 39,3% e un aumento del fatturato del 18,1%. Questi dati, quindi, dimostrano come Konami stia riuscendo a sfruttare il potenziale dei suoi franchise più amati, continuando a coinvolgere sia i fan storici che nuovi giocatori.