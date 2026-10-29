Konami registra profitti record grazie al successo dei suoi giochi: l'utile operativo cresce del 73%

Gli ultimi risultati finanziari di Konami evidenziano una crescita significativa. Stando a quanto riportato, infatti, la divisione videoludica dell'editore ha registrato un aumento dell'utile operativo del 75,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A sostenere questi risultati hanno probabilmente contribuito le ottime prestazioni dei suoi titoli principali, come Silent Hill: Townfall e Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, a conferma della capacità di Konami di valorizzare alcuni dei suoi franchise più importanti.
Risultati positivi
I risultati finanziari condivisi da Konami evidenziano un aumento del 75,1% dell'utile operativo di Konami Digital Entertainment rispetto allo scorso anno, come vi abbiamo anticipato, accompagnato da una crescita delle vendite del 44,3% nel periodo compreso tra aprile e settembre 2026. Il fatturato complessivo del gruppo è invece aumentato del 37% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
A contribuire a questi risultati sono state anche le ottime prestazioni di alcuni dei suoi titoli principali, tra cui probabilmente Silent Hill: Townfall, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ed eFootball, che continua a registrare buoni risultati grazie a campagne promozionali speciali, eventi dedicati e a un importante aggiornamento pubblicato lo scorso agosto.
Sulla base di questi risultati positivi, Konami ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l'intero esercizio fiscale, che si concluderà a marzo 2027, stimando una crescita dell'utile operativo del 39,3% e un aumento del fatturato del 18,1%. Questi dati, quindi, dimostrano come Konami stia riuscendo a sfruttare il potenziale dei suoi franchise più amati, continuando a coinvolgere sia i fan storici che nuovi giocatori.
Nuove esperienze e grandi ritorni
Silent Hill: Townfall punta su un'atmosfera opprimente e numerose sorprese, dando vita a un'esperienza che cerca di reinventare continuamente la formula della serie, sebbene impieghi qualche ora a ingranare e presenti uno stealth talvolta poco stimolante. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, invece, rappresenta un ritorno atteso dagli appassionati, grazie alla possibilità di riscoprire capitoli storici attraverso porting realizzati con cura, tra cui Ghost Babel, un classico meno conosciuto della saga.
Al di là dei risultati dei singoli giochi, queste uscite dimostrano quanto i franchise storici di Konami possano ancora suscitare interesse, facendo leva sia sui fan storici che sulla curiosità di chi desidera scoprire per la prima volta alcune delle serie più importanti della storia dei videogiochi. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.