Quando si parla di Konami, si parla un po' della storia del videogioco. La compagnia nipponica è stata infatti una delle protagoniste dell'epoca degli 8 e 16 bit e anche oltre, contribuendo a definire il medium grazie a titoli rivoluzionari che hanno plasmato interi generi e dato vita a saghe ancora oggi acclamate. Castlevania, Metal Gear, Suikoden, Contra e Silent Hill sono soltanto alcune delle sue proprietà intellettuali più famose, senza contare gli anni in cui PES era considerato il miglior gioco di calcio.
Chiunque sia appassionato di videogiochi e abbia qualche anno sulle spalle si è ritrovato almeno una volta a giocare a un titolo Konami. Eppure, circa una decina di anni fa, qualcosa si è rotto e la compagnia ha iniziato a cambiare radicalmente la propria strategia aziendale, ridimensionando le produzioni per console più tradizionali per concentrarsi soprattutto sul mercato mobile e su altre attività, dedicando sempre meno spazio ai videogiochi che l'avevano resa celebre.
Fortunatamente per noi, però, qualcosa non deve essere andato come previsto e da alcuni anni Konami tornata a dare nuova vita alle sue IP più famose, rimaste troppo a lungo chiuse in un cassetto dei ricordi. Silent Hill è tornato con diversi progetti, mentre quest'anno è stato finalmente il turno di un nuovo Castlevania, dopo oltre dieci anni dall'ultimo capitolo inedito della serie. Konami sta dunque pian piano tornando quella di un tempo, dopo essersi allontanata dal mondo dei videogiochi tradizionali. Ma che cosa è successo all'interno della compagnia per portare a ben due cambi di rotta nel giro di circa dieci anni?
Quando Konami abbandonò i videogiochi tradizionali
Fondata nel 1969 da Kagemasa Kozuki e ufficialmente costituita nel 1973, Konami iniziò la propria attività producendo macchinari per le sale giochi. Il passaggio allo sviluppo di videogiochi arrivò nei primi anni Ottanta, quando la compagnia cominciò a lavorare su PC, MSX e successivamente sulle console Nintendo.
Fu soprattutto in quel decennio che nacquero alcune delle sue proprietà intellettuali più importanti: nel 1986 debuttò Castlevania, mentre l'anno successivo arrivò Metal Gear, destinato a porre una delle prime basi del genere stealth grazie alla visione di Hideo Kojima, che avrebbe poi perfezionato nel 1998 con Metal Gear Solid per la prima PlayStation.
Konami si distinse anche per la sua influenza nel mondo arcade, con titoli come Gradius, Contra e diversi picchiaduro a scorrimento ormai storici, basati su importanti licenze come X-Men, I Simpson e soprattutto le Tartarughe Ninja. Nel frattempo, su console continuò a sperimentare con nuovi generi, passando dai JRPG con Suikoden alle visual novel con Tokimeki Memorial, senza dimenticare un certo Winning Eleven, diventato poi Pro Evolution Soccer, e Silent Hill, destinato a trasformarsi in uno dei titoli seminali dell'horror videoludico. I successi arcade e su console contribuirono a rendere Konami una delle software house più prolifiche e riconoscibili del panorama giapponese, capace di creare franchise destinati a rimanere nell'immaginario collettivo per decenni.
Tutto però iniziò a cambiare dal 2015, quando Hideki Hayakawa assunse la presidenza di Konami Digital Entertainment. Il nuovo dirigente aveva maturato una parte importante della propria esperienza nel settore mobile, seguendo come executive producer il successo di Dragon Collection, un gioco social per dispositivi mobili basato su carte e battaglie. Il titolo, lanciato nel 2010, contribuì al boom dei giochi social della compagnia, che nel 2012 registrarono risultati economici particolarmente positivi.
In quell'anno l'utile netto complessivo di Konami crebbe infatti del 77,9%, mentre i ricavi generati dai giochi social aumentarono sensibilmente, anche grazie a Dragon Collection e ad altre app mobile. Si trattava inoltre di produzioni con costi di gestione inferiori rispetto ai tradizionali videogiochi confezionati, come ad esempio un Metal Gear Solid V, che creò problemi proprio per il suo enorme budget. Il successo di Dragon Collection rappresentò dunque un importante biglietto da visita per Hayakawa, che aveva maturato proprio attraverso quel progetto una visione molto precisa sul futuro dell'industria.
Secondo Hayakawa, i dispositivi mobili sarebbero diventati uno dei principali motori del mercato videoludico e le compagnie avrebbero dovuto abbandonare progressivamente il modello basato sulla vendita di un prodotto finito per puntare su esperienze in continua evoluzione, capaci di generare entrate attraverso aggiornamenti, contenuti aggiuntivi e acquisti digitali.
La strategia venne definita mobile-first, ma la sua portata era ancora più ampia. Hayakawa voleva trasformare il modo stesso in cui Konami concepiva e gestiva i propri videogiochi, passando da una produzione incentrata sui singoli titoli a un modello basato sulla gestione continuativa delle proprietà intellettuali. Non più soltanto giochi da acquistare e completare, ma piattaforme da aggiornare e monetizzare nel tempo. Iniziava in pratica a puntare più su un modello live service soprattutto. Una filosofia che avrebbe coinvolto anche le produzioni tradizionali, come dimostravano alcune modalità online introdotte nei capitoli di PES, tra cui myClub, che proponeva un sistema di gestione della propria squadra e di acquisto dei giocatori simile, per alcuni aspetti, a quello di Ultimate Team in FIFA.
A questa svolta si accompagnò una riorganizzazione interna, con l'obiettivo di centralizzare maggiormente le risorse produttive e rendere la struttura aziendale più flessibile. Nello stesso anno, Konami chiuse il proprio studio di Los Angeles, che aveva contribuito allo sviluppo degli ultimi Metal Gear Solid, giustificando la decisione proprio con la necessità di riorganizzare le risorse in un'unica struttura più centralizzata. Il tutto avvenne mentre si consumava la rottura con Hideo Kojima, che lasciò l'azienda dopo lo sviluppo di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. A farne le spese fu anche Silent Hills, come molti ben ricordano: il progetto horror realizzato insieme a Guillermo del Toro e anticipato dalla leggendaria demo P.T. venne cancellato proprio durante quel periodo.
La coincidenza tra questi avvenimenti contribuì a creare un'immagine molto negativa di Konami, dando l'impressione che la compagnia stesse voltando le spalle a tutto ciò che l'aveva resa famosa. Sarebbe però riduttivo attribuire il cambiamento soltanto alla vicenda Kojima o alla cancellazione di Silent Hills: la svolta era soprattutto il risultato di una precisa strategia aziendale, che puntava a sfruttare un mercato mobile in forte crescita e a privilegiare modelli di business più continuativi.
Negli anni successivi, infatti, Konami ha continuato a produrre videogiochi, ma il suo catalogo si è progressivamente allontanato dalle grandi produzioni per console. Il caso più emblematico è probabilmente quello di Pro Evolution Soccer, meglio conosciuto come PES. Dopo aver rappresentato per anni il principale rivale di FIFA, la serie ha cambiato radicalmente volto nel 2021, quando Konami ha deciso di abbandonare le tradizionali uscite annuali per trasformarla in eFootball, una piattaforma free-to-play e multipiattaforma basata su aggiornamenti e contenuti distribuiti nel tempo, in linea con la crescente diffusione dei live service.
L'idea era coerente con la nuova filosofia aziendale, ma la sua realizzazione si rivelò disastrosa. eFootball arrivò sul mercato in condizioni decisamente problematiche, con una quantità di contenuti molto limitata, numerosi problemi tecnici e un'accoglienza talmente negativa da diventare uno dei lanci più criticati dell'anno. Il gioco ottenne un Metascore di appena 34 su Metacritic, mentre il voto degli utenti si fermò a 1,6 su 10. Negli anni successivi Konami ha lavorato per migliorare l'esperienza, riuscendo effettivamente a riportare il gioco in condizioni decisamente migliori e a raggiungere un'enorme diffusione: nell'aprile 2026 eFootball ha superato il miliardo di download cumulativi in tutto il mondo.
Un risultato importante, che però non equivale a un miliardo di giocatori attivi e non permette di conoscere i ricavi generati dal titolo. Soprattutto, non esiste più il PES che riusciva a competere direttamente con il calcistico di Electronic Arts: almeno sul mercato console, e nell'immaginario di molti appassionati, la serie ha perso gran parte della centralità che aveva conquistato negli anni Duemila.
Anche Yu-Gi-Oh! ha seguito un percorso differente rispetto alle produzioni tradizionali. Il gioco di carte collezionabili, nato nel 1999, è diventato uno dei pilastri dell'attività di Konami e ha continuato a mantenere viva la presenza del marchio attraverso prodotti fisici e videogiochi digitali. Duel Links, lanciato nel 2016, ha superato i 150 milioni di download cumulativi, un traguardo già raggiunto nel marzo 2022, mentre Master Duel, arrivato nel 2022, ha toccato quota 100 milioni nell'agosto 2026. Numeri che testimoniano la forza commerciale del franchise, anche se Konami non comunica separatamente i ricavi generati dal gioco di carte e dalle singole produzioni digitali.
Il risultato di questa trasformazione è stato quindi piuttosto particolare: Konami non ha smesso di essere un'azienda videoludica, né ha perso la propria capacità di generare profitti. Al contrario, negli ultimi anni il gruppo ha registrato risultati economici molto positivi, arrivando a stabilire nuovi record di ricavi e utili per tre esercizi fiscali consecutivi. Sarebbe però scorretto attribuire questa crescita esclusivamente al mercato mobile o ai giochi di carte, considerando che la divisione Digital Entertainment comprende anche produzioni per console e PC.
Konami ha comunque dimostrato di poter prosperare anche senza puntare costantemente sulle grandi produzioni tradizionali. Il prezzo da pagare è stato però una progressiva perdita di quella parte della propria identità che l'aveva resa un punto di riferimento per gli appassionati di videogiochi. Per anni, il nome della compagnia è stato associato soprattutto a eFootball, Yu-Gi-Oh! e alle produzioni mobile, mentre Metal Gear, Castlevania e le altre grandi IP sembravano appartenere sempre più a un passato lontano.
Il ritorno alle origini
La svolta è arrivata gradualmente, a partire dal cambio di vertice avvenuto nel 2020, quando Kimihiko Higashio è diventato presidente di Konami Holdings, oggi Konami Group, assumendo anche il ruolo di Chairman di Konami Digital Entertainment. Nel giugno 2025 è stato poi nominato Group CEO dell'intero gruppo. È difficile attribuirgli da solo la paternità della nuova strategia, ma il suo insediamento coincide con una fase in cui l'azienda ha iniziato a investire nuovamente sulle proprie grandi proprietà intellettuali.
Al suo fianco è rimasto Hideki Hayakawa, lo stesso dirigente che aveva promosso la svolta mobile-first e che continua a guidare Konami Digital Entertainment: più che una rottura con il passato, dunque, si tratta di un'evoluzione delle priorità aziendali. Con un mercato mobile diventato sempre più saturo - e dove acquisire nuovi utenti risultava ormai molto più complesso - e osservando i grandi successi ottenuti dalle compagnie concorrenti, Konami ha scelto di affiancare ai suoi campioni d'incassi su smartphone una strategia mirata a riconquistare una fetta rilevante del mercato console e PC.
Uno dei primi segnali concreti di questa nuova strategia è arrivato proprio dal ritorno di Silent Hill. Nel 2019 Konami aveva accolto tra le proprie fila Motoi Okamoto, nominato producer della serie e incaricato di lavorare al suo rilancio. Il progetto ha preso forma nell'ottobre 2022, quando la compagnia ha annunciato contemporaneamente diversi nuovi capitoli, affidandoli a sviluppatori esterni differenti: il remake di Silent Hill 2 a Bloober Team, Silent Hill f a NeoBards Entertainment e Silent Hill: Townfall a No Code (oggi rinominata Screen Burn Interactive) in collaborazione con Annapurna Interactive.
La scelta di coinvolgere così tanti studi non era casuale. Come spiegato dallo stesso Okamoto, Konami non disponeva delle risorse interne necessarie per sviluppare autonomamente tutti i progetti che aveva in cantiere e aveva bisogno di partner esterni per dimostrare al pubblico un impegno concreto e duraturo sul franchise. L'obiettivo era anche affidare ogni produzione a team con sensibilità e competenze diverse, capaci di interpretare Silent Hill da prospettive inedite senza snaturarne l'identità.
È un approccio che ha dato risultati importanti. Il remake di Silent Hill 2, pubblicato nel 2024 da Bloober Team, ha superato i sei milioni di giocatori cumulativi secondo gli ultimi dati comunicati da Konami. Il conteggio comprende però non soltanto le copie vendute, ma anche i download dagli store e gli accessi tramite servizi in abbonamento. Silent Hill f, sviluppato da NeoBards e ambientato per la prima volta in Giappone, ha invece superato i due milioni di copie vendute tra fisiche e digitali nell'aprile 2026. Nel frattempo è arrivato anche Silent Hill: Townfall, mentre Bloober Team è già al lavoro sul remake del primo capitolo del 1999.
La stessa filosofia è stata applicata anche ad altre proprietà intellettuali. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake del terzo capitolo della serie, ha segnato il ritorno di una delle IP più importanti di Konami, coinvolgendo il team interno dedicato alle produzioni ad alto budget e il supporto di partner esterni come Virtuos. Lo scorso mese è arrivato anche Castlevania: Belmont's Curse, sviluppato congiuntamente da Konami, Evil Empire e Motion Twin. Si tratta di un nuovo capitolo in 2D che ha riportato in vita la storica serie dopo anni di assenza, con un'avventura che, a nostro avviso, ha saputo rendere giustizia alla tradizione del franchise (come potete leggere nella nostra recensione).
Konami sta dunque ritornando a curare le proprie principali proprietà intellettuali mettendo da parte l'orgoglio e collaborando con i migliori team esterni anche occidentali, e i risultati sono stati soddisfacenti fino a questo momento. Questa ripartenza affidata a collaborazioni esterne però è servita anche a un altro motivo: permettere a Konami di rafforzare nel frattempo i propri team interni, ampliandoli e rendendoli nuovamente in grado di competere con quelli delle altre grandi software house giapponesi. Non che questo voglia dire un abbandono in futuro delle collaborazioni con altri studi, ma è probabile che Konami stia progettando di utilizzare una strategia di produzione ibrida, e i segnali del potenziamento dei suoi studi interni ci sono già stati.
Il futuro di Konami
Konami sta infatti investendo molto anche sulle proprie strutture interne. Nel maggio 2022 ha inaugurato il nuovo Konami Tokyo Studio, seguito nel marzo 2023 dal Konami Osaka Studio, un importante centro di produzione dotato anche di attrezzature per il motion capture e studi di registrazione. Nell'ottobre 2025 è poi entrato in funzione Konami Creative Front Tokyo Bay, un nuovo hub dedicato alla ricerca e allo sviluppo. Sono tutti segnali della volontà di rafforzare le capacità produttive interne e di tornare a costruire team in grado di occuparsi di progetti ambiziosi.
Una recente intervista pubblicata da Automaton nel settembre 2026 ad alcuni sviluppatori di Metal Gear Solid Delta ha permesso di conoscere meglio questa organizzazione. Secondo quanto raccontato dai membri del team, Konami dispone di una divisione dedicata ai giochi ad alto budget che sta cercando di ampliare. Le dimensioni dei gruppi di lavoro dipendono dal progetto: quando lo sviluppo è affidato prevalentemente a partner esterni, il personale interno può essere più contenuto e concentrarsi su direzione e gestione, mentre le produzioni realizzate principalmente in casa possono coinvolgere oltre cento tra designer e programmatori.
Il ritorno di Konami passa però anche dalla riscoperta del proprio catalogo. Negli ultimi anni la compagnia ha pubblicato diverse raccolte e rimasterizzazioni che permettono di recuperare alcuni dei suoi titoli più importanti, riportandoli su piattaforme moderne. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, arrivata nel 2023, ha riunito i primi capitoli della saga, dai due Metal Gear originali ai primi tre episodi di Metal Gear Solid. Suikoden I&II HD Remaster ha invece permesso di riscoprire due grandi classici del gioco di ruolo giapponese. Nell'agosto di quest'anno è arrivata anche Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, che ha finalmente reso disponibile Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots su piattaforme diverse da PlayStation 3.
Ci sono state anche altre raccolte dedicate alle vecchie glorie della compagnia, come Contra Anniversary Collection e Castlevania Anniversary Collection, oltre alle successive raccolte dedicate alla serie sui vampiri.
Una strategia che aiuta Konami a recuperare parte della propria reputazione, poiché permette non soltanto di tornare a giocare titoli oggi difficilmente accessibili, se non affidandosi a rari pezzi da retrogaming, ma anche di far riscoprire a nuove generazioni alcuni dei classici che l'hanno resa grande.
Konami, però, ha già dimostrato di non volersi fossilizzare sulle sue saghe storiche, presentando alcuni interessanti progetti completamente nuovi che potrebbero rappresentare il preludio a una nuova fase di crescita dei suoi studi interni. Tra i più interessanti c'è Rev. NOiR, un nuovo JRPG previsto per il 2027, che racconta il viaggio di due giovani protagonisti in un mondo minacciato da una catastrofe chiamata Lightfall. A questo si aggiungono Rhapsody in Scarlet, una nuova avventura action-adventure ambientata nella New York degli anni Venti, e Project Zircon, un roguelike con meccaniche deck-building. Sul fronte delle vecchie IP, invece, è in sviluppo il remake del primo Silent Hill, ancora una volta affidato a Bloober Team, mentre il producer Motoi Okamoto ha dichiarato di voler continuare a espandere la serie con nuovi progetti anche negli anni a venire.
È ancora presto per parlare di una nuova età dell'oro. I remake e i ritorni di questi ultimi anni hanno dimostrato che Konami possiede ancora alcune delle proprietà intellettuali più importanti dell'industria, ma per tornare ai livelli di prestigio raggiunti in passato serviranno nuove produzioni capaci di lasciare davvero il segno.
La strada intrapresa, tuttavia, sembra quella giusta: dopo aver trascorso anni a privilegiare altri modelli di business, Konami sta tornando a investire sui videogiochi che hanno contribuito a definirne l'identità, valorizzando il proprio catalogo e affidandosi a una combinazione di competenze interne e collaborazioni internazionali. Non è ancora la Konami che ricordiamo, ma è finalmente un'azienda che sembra intenzionata a riconquistare un posto da protagonista nel mondo dei videogiochi. E tutti noi che l'abbiamo conosciuta al suo massimo splendore speriamo che possa tornare a essere grande come un tempo, perché a giovarne sarebbero soprattutto i videogiocatori.