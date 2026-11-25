Fortunatamente per noi, però, qualcosa non deve essere andato come previsto e da alcuni anni Konami tornata a dare nuova vita alle sue IP più famose, rimaste troppo a lungo chiuse in un cassetto dei ricordi. Silent Hill è tornato con diversi progetti, mentre quest'anno è stato finalmente il turno di un nuovo Castlevania, dopo oltre dieci anni dall'ultimo capitolo inedito della serie. Konami sta dunque pian piano tornando quella di un tempo , dopo essersi allontanata dal mondo dei videogiochi tradizionali. Ma che cosa è successo all'interno della compagnia per portare a ben due cambi di rotta nel giro di circa dieci anni?

Chiunque sia appassionato di videogiochi e abbia qualche anno sulle spalle si è ritrovato almeno una volta a giocare a un titolo Konami. Eppure, circa una decina di anni fa, qualcosa si è rotto e la compagnia ha iniziato a cambiare radicalmente la propria strategia aziendale , ridimensionando le produzioni per console più tradizionali per concentrarsi soprattutto sul mercato mobile e su altre attività, dedicando sempre meno spazio ai videogiochi che l'avevano resa celebre.

Quando si parla di Konami, si parla un po' della storia del videogioco . La compagnia nipponica è stata infatti una delle protagoniste dell'epoca degli 8 e 16 bit e anche oltre, contribuendo a definire il medium grazie a titoli rivoluzionari che hanno plasmato interi generi e dato vita a saghe ancora oggi acclamate. Castlevania, Metal Gear, Suikoden, Contra e Silent Hill sono soltanto alcune delle sue proprietà intellettuali più famose, senza contare gli anni in cui PES era considerato il miglior gioco di calcio.

Quando Konami abbandonò i videogiochi tradizionali

Fondata nel 1969 da Kagemasa Kozuki e ufficialmente costituita nel 1973, Konami iniziò la propria attività producendo macchinari per le sale giochi. Il passaggio allo sviluppo di videogiochi arrivò nei primi anni Ottanta, quando la compagnia cominciò a lavorare su PC, MSX e successivamente sulle console Nintendo.

Fu soprattutto in quel decennio che nacquero alcune delle sue proprietà intellettuali più importanti: nel 1986 debuttò Castlevania, mentre l'anno successivo arrivò Metal Gear, destinato a porre una delle prime basi del genere stealth grazie alla visione di Hideo Kojima, che avrebbe poi perfezionato nel 1998 con Metal Gear Solid per la prima PlayStation.

Una delle prime grandi saghe di Konami è stato Castlevania, che ha scritto un pezzo di storia del videogioco

Konami si distinse anche per la sua influenza nel mondo arcade, con titoli come Gradius, Contra e diversi picchiaduro a scorrimento ormai storici, basati su importanti licenze come X-Men, I Simpson e soprattutto le Tartarughe Ninja. Nel frattempo, su console continuò a sperimentare con nuovi generi, passando dai JRPG con Suikoden alle visual novel con Tokimeki Memorial, senza dimenticare un certo Winning Eleven, diventato poi Pro Evolution Soccer, e Silent Hill, destinato a trasformarsi in uno dei titoli seminali dell'horror videoludico. I successi arcade e su console contribuirono a rendere Konami una delle software house più prolifiche e riconoscibili del panorama giapponese, capace di creare franchise destinati a rimanere nell'immaginario collettivo per decenni.

Tutto però iniziò a cambiare dal 2015, quando Hideki Hayakawa assunse la presidenza di Konami Digital Entertainment. Il nuovo dirigente aveva maturato una parte importante della propria esperienza nel settore mobile, seguendo come executive producer il successo di Dragon Collection, un gioco social per dispositivi mobili basato su carte e battaglie. Il titolo, lanciato nel 2010, contribuì al boom dei giochi social della compagnia, che nel 2012 registrarono risultati economici particolarmente positivi.

In quell'anno l'utile netto complessivo di Konami crebbe infatti del 77,9%, mentre i ricavi generati dai giochi social aumentarono sensibilmente, anche grazie a Dragon Collection e ad altre app mobile. Si trattava inoltre di produzioni con costi di gestione inferiori rispetto ai tradizionali videogiochi confezionati, come ad esempio un Metal Gear Solid V, che creò problemi proprio per il suo enorme budget. Il successo di Dragon Collection rappresentò dunque un importante biglietto da visita per Hayakawa, che aveva maturato proprio attraverso quel progetto una visione molto precisa sul futuro dell'industria.

Contra è uno dei tanti titoli arcade che hanno decretato il successo di Konami in passato

Secondo Hayakawa, i dispositivi mobili sarebbero diventati uno dei principali motori del mercato videoludico e le compagnie avrebbero dovuto abbandonare progressivamente il modello basato sulla vendita di un prodotto finito per puntare su esperienze in continua evoluzione, capaci di generare entrate attraverso aggiornamenti, contenuti aggiuntivi e acquisti digitali.

La strategia venne definita mobile-first, ma la sua portata era ancora più ampia. Hayakawa voleva trasformare il modo stesso in cui Konami concepiva e gestiva i propri videogiochi, passando da una produzione incentrata sui singoli titoli a un modello basato sulla gestione continuativa delle proprietà intellettuali. Non più soltanto giochi da acquistare e completare, ma piattaforme da aggiornare e monetizzare nel tempo. Iniziava in pratica a puntare più su un modello live service soprattutto. Una filosofia che avrebbe coinvolto anche le produzioni tradizionali, come dimostravano alcune modalità online introdotte nei capitoli di PES, tra cui myClub, che proponeva un sistema di gestione della propria squadra e di acquisto dei giocatori simile, per alcuni aspetti, a quello di Ultimate Team in FIFA.

Silent Hill ridefinì il genere horror all'epoca della sua uscita

A questa svolta si accompagnò una riorganizzazione interna, con l'obiettivo di centralizzare maggiormente le risorse produttive e rendere la struttura aziendale più flessibile. Nello stesso anno, Konami chiuse il proprio studio di Los Angeles, che aveva contribuito allo sviluppo degli ultimi Metal Gear Solid, giustificando la decisione proprio con la necessità di riorganizzare le risorse in un'unica struttura più centralizzata. Il tutto avvenne mentre si consumava la rottura con Hideo Kojima, che lasciò l'azienda dopo lo sviluppo di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. A farne le spese fu anche Silent Hills, come molti ben ricordano: il progetto horror realizzato insieme a Guillermo del Toro e anticipato dalla leggendaria demo P.T. venne cancellato proprio durante quel periodo.

La coincidenza tra questi avvenimenti contribuì a creare un'immagine molto negativa di Konami, dando l'impressione che la compagnia stesse voltando le spalle a tutto ciò che l'aveva resa famosa. Sarebbe però riduttivo attribuire il cambiamento soltanto alla vicenda Kojima o alla cancellazione di Silent Hills: la svolta era soprattutto il risultato di una precisa strategia aziendale, che puntava a sfruttare un mercato mobile in forte crescita e a privilegiare modelli di business più continuativi.

Negli anni successivi, infatti, Konami ha continuato a produrre videogiochi, ma il suo catalogo si è progressivamente allontanato dalle grandi produzioni per console. Il caso più emblematico è probabilmente quello di Pro Evolution Soccer, meglio conosciuto come PES. Dopo aver rappresentato per anni il principale rivale di FIFA, la serie ha cambiato radicalmente volto nel 2021, quando Konami ha deciso di abbandonare le tradizionali uscite annuali per trasformarla in eFootball, una piattaforma free-to-play e multipiattaforma basata su aggiornamenti e contenuti distribuiti nel tempo, in linea con la crescente diffusione dei live service.

PES si è conteso per anni il titolo di miglior simulatore calcistico con Fifa prima di diventare eFootball

L'idea era coerente con la nuova filosofia aziendale, ma la sua realizzazione si rivelò disastrosa. eFootball arrivò sul mercato in condizioni decisamente problematiche, con una quantità di contenuti molto limitata, numerosi problemi tecnici e un'accoglienza talmente negativa da diventare uno dei lanci più criticati dell'anno. Il gioco ottenne un Metascore di appena 34 su Metacritic, mentre il voto degli utenti si fermò a 1,6 su 10. Negli anni successivi Konami ha lavorato per migliorare l'esperienza, riuscendo effettivamente a riportare il gioco in condizioni decisamente migliori e a raggiungere un'enorme diffusione: nell'aprile 2026 eFootball ha superato il miliardo di download cumulativi in tutto il mondo.

Un risultato importante, che però non equivale a un miliardo di giocatori attivi e non permette di conoscere i ricavi generati dal titolo. Soprattutto, non esiste più il PES che riusciva a competere direttamente con il calcistico di Electronic Arts: almeno sul mercato console, e nell'immaginario di molti appassionati, la serie ha perso gran parte della centralità che aveva conquistato negli anni Duemila.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è stato uno degli ultimi titoli ad alto budget realizzati da Konami prima del cambio di rotta

Anche Yu-Gi-Oh! ha seguito un percorso differente rispetto alle produzioni tradizionali. Il gioco di carte collezionabili, nato nel 1999, è diventato uno dei pilastri dell'attività di Konami e ha continuato a mantenere viva la presenza del marchio attraverso prodotti fisici e videogiochi digitali. Duel Links, lanciato nel 2016, ha superato i 150 milioni di download cumulativi, un traguardo già raggiunto nel marzo 2022, mentre Master Duel, arrivato nel 2022, ha toccato quota 100 milioni nell'agosto 2026. Numeri che testimoniano la forza commerciale del franchise, anche se Konami non comunica separatamente i ricavi generati dal gioco di carte e dalle singole produzioni digitali.

Il risultato di questa trasformazione è stato quindi piuttosto particolare: Konami non ha smesso di essere un'azienda videoludica, né ha perso la propria capacità di generare profitti. Al contrario, negli ultimi anni il gruppo ha registrato risultati economici molto positivi, arrivando a stabilire nuovi record di ricavi e utili per tre esercizi fiscali consecutivi. Sarebbe però scorretto attribuire questa crescita esclusivamente al mercato mobile o ai giochi di carte, considerando che la divisione Digital Entertainment comprende anche produzioni per console e PC.

Nonostante il debutto disastroso oggi la versione mobile di eFootball è molto giocata in tutto il mondo

Konami ha comunque dimostrato di poter prosperare anche senza puntare costantemente sulle grandi produzioni tradizionali. Il prezzo da pagare è stato però una progressiva perdita di quella parte della propria identità che l'aveva resa un punto di riferimento per gli appassionati di videogiochi. Per anni, il nome della compagnia è stato associato soprattutto a eFootball, Yu-Gi-Oh! e alle produzioni mobile, mentre Metal Gear, Castlevania e le altre grandi IP sembravano appartenere sempre più a un passato lontano.