Konami potrebbe rilanciare altri giochi storici del suo catalogo

Alcune nuove registrazioni di trademark fanno pensare alla possibilità che Konami abbia in programma il rilancio di altri giochi classici tratti dal suo catalogo, con titoli che appartengono alle produzioni degli anni 80 e 90.
La registrazione dei trademark è un'operazione che le compagnie effettuano in maniera piuttosto regolare anche solo a tutela delle proprietà intellettuali del proprio catalogo, dunque non è detto che abbia un intento programmatico, ma considerando che Konami è ultimamente impegnata nel recupero del proprio portfolio videoludico storico - come stiamo vedendo con Metal Gear Solid e Silent Hill e Castlevania - l'eventualità non è da scartare.
In base a quanto rilevato, la compagnia nipponica avrebbe rinnovato le registrazioni di vari franchise legati alla sua produzione storica, alcuni dei quali potrebbero effettivamente tornare sulla scena.
Sparatutto classici e dintorni
Si tratta di serie risalenti agli anni 80 e 90, e la caratteristica particolare che gli accomuna è il fatto che siano stati sviluppati da Hudson Soft, cosa che fa pensare forse a un rilancio di una raccolta o una linea di titoli a tema con la storica etichetta giapponese.
Tra i giochi menzionati nei nuovi trademark ci sono titoli storici come Soldier Blade, Star Soldier e Alien Crush.
I primi due sono sparatutto a scorrimento ad ambientazione fantascientifica che fanno parte della storia del genere, mentre il terzo è un bizzarro misto tra flipper e shooter che proponeva una variazione decisamente strana sul genere.
Una cosa da notare è il fatto che si tratta della prima volta che Konami rinnova il trademark per alcuni di questi titoli in molti anni, cosa che potrebbe incrementare le possibilità di un loro ritorno effettivo sulla scena, anche se l'iniziativa potrebbe essere limitata al mercato giapponese.
Qualcosa del genere era accaduto nel 2025 con i titoli della serie Mystical Ninja, che sono in effetti poi stati ripubblicati all'interno della raccolta Ganbare Goemon Daishugo!