Konami potrebbe rilanciare altri giochi storici del suo catalogo

Alcune nuove registrazioni di trademark fanno pensare alla possibilità che Konami abbia in programma il rilancio di altri giochi classici tratti dal suo catalogo, con titoli che appartengono alle produzioni degli anni 80 e 90.

La registrazione dei trademark è un'operazione che le compagnie effettuano in maniera piuttosto regolare anche solo a tutela delle proprietà intellettuali del proprio catalogo, dunque non è detto che abbia un intento programmatico, ma considerando che Konami è ultimamente impegnata nel recupero del proprio portfolio videoludico storico - come stiamo vedendo con Metal Gear Solid e Silent Hill e Castlevania - l'eventualità non è da scartare.

In base a quanto rilevato, la compagnia nipponica avrebbe rinnovato le registrazioni di vari franchise legati alla sua produzione storica, alcuni dei quali potrebbero effettivamente tornare sulla scena.