Castlevania festeggia 40 anni con un concerto orchestrale

La serie di Castlevania si prepara a celebrare il suo 40° anniversario con Castlevania 40th Anniversary An Orchestral Concert , un concerto ufficiale dal vivo organizzato con licenza Konami che porterà sui palchi di Tokyo, Londra e Los Angeles una selezione delle musiche che hanno accompagnato la saga dal 1986 a oggi.

Le tappe del tour

Il tour prevede tre appuntamenti: il 13 marzo 2027 alla Tokyo Opera City Concert Hall, il 14 marzo all'Eventim Apollo di Londra e il 26 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Le musiche saranno eseguite da un'orchestra power rock composta da 25 elementi, mentre sullo schermo verranno proiettate sequenze di gameplay sincronizzate con le esecuzioni dal vivo.

La locandina dell'evento

Il programma ripercorrerà quattro decenni di Castlevania, includendo alcuni dei brani più rappresentativi della serie, come Bloody Tears, Vampire Killer, Dracula's Castle da Symphony of the Night e Divine Bloodlines. La scaletta comprenderà inoltre un'anteprima assoluta: per la prima volta sarà infatti eseguita dal vivo una selezione musicale tratta da Castlevania: Belmont's Curse, il nuovo capitolo della serie previsto per il 15 ottobre 2026 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

Il concerto è prodotto da Lambert Jackson Productions, con la direzione creativa di Thomas Redgrave, il design video di Symfoni Digital e nuovi arrangiamenti e orchestrazioni curati da Adam Hoskins. La tournée internazionale è promossa da Soho Live e Lambert Jackson Productions.

I biglietti per Los Angeles saranno disponibili dal 1° ottobre alle 19:00 (ora italiana), mentre quelli per Londra saranno messi in vendita lo stesso giorno alle 13:00 (ora italiana). Per Tokyo è prevista una prevendita tramite lotteria a partire dalle 05:00 del 1° ottobre (ora italiana), con la vendita generale programmata in un secondo momento.

Maggiori informazioni sull'evento e sulle modalità di acquisto sono disponibili sul sito ufficiale del concerto.