Farming Simulator 25: l'aggiornamento gratuito n. 7. riempie il gioco di mezzi Sola

Gli sviluppatori e publisher di GIANTS Software hanno annunciato la disponibilità dell' aggiornamento gratuito n. 7 per Farming Simulator 25 , con tante novità. L'update amplia il parco mezzi a disposizione degli agricoltori virtuali con l'introduzione di quattro nuove attrezzature.

Le aggiunte di rilievo

L'elenco completo delle aggiunte gratuite comprende:

Merlo: EW 25.5

Sola: Velox 300/12 e Aura 2000

Škoda: Škoda Fabia

Oltre all'espansione della flotta, l'aggiornamento porta il gioco alla versione 1.24, implementando tanti miglioramenti generali. Tra questi, GIANTS Software segnala l'ottimizzazione grafica per quanto riguarda i movimenti rapidi sotto la pioggia e la resa delle gocce di pioggia sui veicoli. Il changelog completo è consultabile sul sito ufficiale del gioco.

Il comunicato ufficiale ricorda inoltre che Farming Simulator 25 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. È attualmente acquistabile anche il Season Pass per il secondo anno, che include ulteriori contenuti che saranno pubblicati in futuro. Il supporto al titolo proseguirà con ulteriori aggiornamenti gratuiti e contenuti realizzati dagli utenti tramite il ModHub.