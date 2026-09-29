Farming Simulator 25: l'aggiornamento gratuito n. 7. riempie il gioco di mezzi Sola

Gli sviluppatori e publisher di GIANTS Software hanno annunciato la disponibilità dell'aggiornamento gratuito n. 7 per Farming Simulator 25, con tante novità. L'update amplia il parco mezzi a disposizione degli agricoltori virtuali con l'introduzione di quattro nuove attrezzature.
La principale novità è il debutto del marchio Sola all'interno della simulazione agricola, che partecipa con due macchinari specifici.
Le aggiunte di rilievo
L'elenco completo delle aggiunte gratuite comprende:
- Merlo: EW 25.5
- Sola: Velox 300/12 e Aura 2000
- Škoda: Škoda Fabia
Oltre all'espansione della flotta, l'aggiornamento porta il gioco alla versione 1.24, implementando tanti miglioramenti generali. Tra questi, GIANTS Software segnala l'ottimizzazione grafica per quanto riguarda i movimenti rapidi sotto la pioggia e la resa delle gocce di pioggia sui veicoli. Il changelog completo è consultabile sul sito ufficiale del gioco.
Il comunicato ufficiale ricorda inoltre che Farming Simulator 25 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. È attualmente acquistabile anche il Season Pass per il secondo anno, che include ulteriori contenuti che saranno pubblicati in futuro. Il supporto al titolo proseguirà con ulteriori aggiornamenti gratuiti e contenuti realizzati dagli utenti tramite il ModHub.