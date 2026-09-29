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Farming Simulator 25: l'aggiornamento gratuito n. 7. riempie il gioco di mezzi Sola

La patch numero 7 di Farming Simulator 25 introduce quattro nuovi macchinari, segnando l'ingresso nel gioco del marchio Sola, oltre a includere veicoli di Merlo e Škoda e ottimizzazioni grafiche per la resa della pioggia.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/09/2026
Uno dei nuovi veicoli di Farming Simulator 25
Farming Simulator 25
Farming Simulator 25
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Gli sviluppatori e publisher di GIANTS Software hanno annunciato la disponibilità dell'aggiornamento gratuito n. 7 per Farming Simulator 25, con tante novità. L'update amplia il parco mezzi a disposizione degli agricoltori virtuali con l'introduzione di quattro nuove attrezzature.

La principale novità è il debutto del marchio Sola all'interno della simulazione agricola, che partecipa con due macchinari specifici.

Le aggiunte di rilievo

L'elenco completo delle aggiunte gratuite comprende:

  • Merlo: EW 25.5
  • Sola: Velox 300/12 e Aura 2000
  • Škoda: Škoda Fabia

Oltre all'espansione della flotta, l'aggiornamento porta il gioco alla versione 1.24, implementando tanti miglioramenti generali. Tra questi, GIANTS Software segnala l'ottimizzazione grafica per quanto riguarda i movimenti rapidi sotto la pioggia e la resa delle gocce di pioggia sui veicoli. Il changelog completo è consultabile sul sito ufficiale del gioco.

Farming Simulator 25 riceve l'update Pumps N' Hoses Pack, con nuovi sistemi per la produzione di energia rinnovabile Farming Simulator 25 riceve l'update Pumps N' Hoses Pack, con nuovi sistemi per la produzione di energia rinnovabile

Il comunicato ufficiale ricorda inoltre che Farming Simulator 25 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. È attualmente acquistabile anche il Season Pass per il secondo anno, che include ulteriori contenuti che saranno pubblicati in futuro. Il supporto al titolo proseguirà con ulteriori aggiornamenti gratuiti e contenuti realizzati dagli utenti tramite il ModHub.

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