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Farming Simulator 25 riceve l'update Pumps N' Hoses Pack, con nuovi sistemi per la produzione di energia rinnovabile

GIANTS Software celebra i cinque milioni di giocatori di Farming Simulator 25 con l'aggiornamento gratuito Pumps N' Hoses Pack.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/09/2026
Uno scatto da Farming Simulator 25

Giants Software celebra i cinque milioni di giocatori di Farming Simulator 25 con un regalo sostanzioso: il Pumps N' Hoses Pack, un aggiornamento gratuito ora disponibile per tutti.

Sviluppato da Creative Mesh, il pacchetto amplia le attività agricole introducendo tre nuovi sistemi di gioco dedicati alla gestione efficiente del letame e alla produzione di energia rinnovabile.

Oltre 40 nuovi oggetti tra macchinari, attrezzi ed edifici

Il contenuto aggiuntivo porta nel simulatore i sistemi ombelicali, la separazione del letame e gli impianti di biogas configurabili, ampliando l'infrastruttura legata alla distribuzione, allo stoccaggio e alla trasformazione delle risorse. Grazie alle nuove tubazioni, i giocatori possono collegare e combinare i tubi in tutta l'azienda agricola per alimentare iniettori ultraleggeri nei campi, distribuendo il liquame senza ricorrere alle tradizionali autocisterne.

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Farming Simulator 25 si arricchisce con il pacchetto SKY Agriculture con 12 nuovi attrezzi Farming Simulator 25 si arricchisce con il pacchetto SKY Agriculture con 12 nuovi attrezzi

La separazione del liquame introduce una fase aggiuntiva nella gestione delle risorse: i componenti solidi e liquidi possono essere trattati separatamente, offrendo maggiore flessibilità nell'applicazione e nello stoccaggio. Gli impianti di biogas configurabili, invece, permettono di combinare diversi moduli per creare strutture ad alte prestazioni su misura per le esigenze operative della propria azienda.

Il pacchetto include inoltre oltre 40 nuovi articoli, tra macchinari, attrezzi ed edifici, con marchi specializzati Schouten, Stallkamp, BvL e 2G Energy, che arricchiscono ulteriormente le possibilità di gestione del letame e della produzione energetica.

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