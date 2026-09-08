Spider-Man: Brand New Day ha avuto successo perché racconta la storia di un ragazzo solo, secondo Sony

Attenzione , perché nel resto dell'articolo faremo accenni alla trama del film e dei capitoli precedenti della serie. Se non volete avere anticipazioni, non leggete oltre.

Secondo Sony Pictures, Spider-Man: Brand New Day ha avuto successo per un elemento determinante. Il film, con Tom Holland nei panni di Peter Parker , ha superato i 2,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale, diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre, alle spalle di Avatar e Avengers: Endgame .

Uomini soli

Secondo Tom Rothman, presidente di Sony Pictures, però, il risultato non dipenderebbe semplicemente dal budget elevato o dalla presenza di un personaggio molto popolare come Spider-Man. Il dirigente ha spiegato, come riportato da Variety, che il punto centrale del film è soprattutto la condizione di solitudine del protagonista.

"Non è tanto un film di supereroi, quanto un film su una persona dotata di superpoteri", ha dichiarato Rothman. Secondo il dirigente, il motivo per cui Brand New Day ha trovato un riscontro così ampio a livello internazionale è che "parla di un ragazzo solo".

La solitudine di Peter Parker rappresenta effettivamente uno degli elementi principali della storia. Gli eventi del film si svolgono diversi anni dopo Spider-Man: No Way Home e mostrano un Peter che deve fare i conti con le conseguenze dell'incantesimo di Doctor Strange, che ha cancellato dalla memoria delle persone la sua identità e, di fatto, i suoi rapporti con amici e persone care.

Una parte importante dell'inizio del film è quindi dedicata al suo isolamento e alle difficoltà nel ricostruirsi una vita, anche dopo la fine della relazione con MJ, interpretata da Zendaya. Rothman ritiene che proprio questo aspetto abbia reso il film accessibile anche a chi non è necessariamente interessato alle produzioni supereroistiche.

"Si tratta di amicizia. È qualcosa di molto umano, molto emotivo. Ci sono naturalmente molte scene spettacolari, ma non è questo il segreto. Il segreto è una storia con cui è facile identificarsi e nella quale quasi tutti si sono riconosciuti", ha spiegato.