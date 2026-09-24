Clayface è il nuovo film del DC Universe, ecco il trailer ufficiale

Dopo il flop di Supergirl , Gunn e Safran hanno detto che i piani del nuovo DC Universe vanno avanti e hanno parlato appunto del progetto di Clayface come del tentativo di proporre anche qualcosa di diverso rispetto a un percorso fatto di soli supereroi.

Quella che viene raccontata nel film è infatti la nascita di uno dei più celebri antagonisti di Batman , Matt Hagen: un uomo che si sottopone a una cura sperimentale dopo aver subito una violenta aggressione che lo ha sfigurato, ma scopre che qualcosa in lui è cambiato.

La qualità è la chiave

La serie televisiva di Lanterns sembra stia riscuotendo un grande successo, dunque probabilmente la strategia diversificata descritta dai fautori del nuovo universo cinematografico ha un senso e può funzionare, ma è chiaro che sarà la qualità a determinare l'esito finale.

È infatti fin troppo facile tracciare un parallelo fra questo Clayface e i film che Sony ha dedicato ai vari villain dello Spider-Verse, del tutto incapaci di ottenere risultati anche minimamente paragonabili a quelli delle pellicole principali con Tom Holland, e di recente cassati del tutto.

Il trailer sembra promettere bene, non c'è dubbio, ma il risultato finale sarà in grado di contribuire in maniera concreta all'espansione del DC Universe? Lo scopriremo a partire dal 22 ottobre.