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Clayface è il nuovo film del DC Universe, ecco il trailer ufficiale

Warner Bros. ha pubblicato il trailer ufficiale di Clayface, il nuovo film del DC Universe di James Gunn dedicato allo storico antagonista di Batman.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/09/2026
Tom Rhys Harries in Clayface

Warner Bros. ha pubblicato il trailer ufficiale di Clayface, il nuovo film del DC Universe che punta a portare sul grande schermo una storia decisamente diversa dal solito, dai tratti horror.

Quella che viene raccontata nel film è infatti la nascita di uno dei più celebri antagonisti di Batman, Matt Hagen: un uomo che si sottopone a una cura sperimentale dopo aver subito una violenta aggressione che lo ha sfigurato, ma scopre che qualcosa in lui è cambiato.

A quanto pare, infatti, la terapia non si è limitata a stimolare le capacità rigenerative della sua pelle, ma l'hanno trasformata in una sostanza simile all'argilla, che Matt può plasmare a proprio piacimento, ad esempio per assumere l'aspetto di altre persone.

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Dopo il flop di Supergirl, Gunn e Safran hanno detto che i piani del nuovo DC Universe vanno avanti e hanno parlato appunto del progetto di Clayface come del tentativo di proporre anche qualcosa di diverso rispetto a un percorso fatto di soli supereroi.

La qualità è la chiave

La serie televisiva di Lanterns sembra stia riscuotendo un grande successo, dunque probabilmente la strategia diversificata descritta dai fautori del nuovo universo cinematografico ha un senso e può funzionare, ma è chiaro che sarà la qualità a determinare l'esito finale.

È infatti fin troppo facile tracciare un parallelo fra questo Clayface e i film che Sony ha dedicato ai vari villain dello Spider-Verse, del tutto incapaci di ottenere risultati anche minimamente paragonabili a quelli delle pellicole principali con Tom Holland, e di recente cassati del tutto.

Il trailer sembra promettere bene, non c'è dubbio, ma il risultato finale sarà in grado di contribuire in maniera concreta all'espansione del DC Universe? Lo scopriremo a partire dal 22 ottobre.

#Cinema
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