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Il film di Street Fighter riproduce le mosse iconiche del gioco

Il nuovo trailer del film di Street Fighter si sofferma sulla capacità della pellicola live action di riprodurre le mosse iconiche dei personaggi del gioco, mettendole a confronto.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/09/2026
Noah Centineo è Ken nel film di Street Fighter

Il film di Street Fighter riproduce le mosse iconiche del gioco: lo dimostra il nuovo trailer pubblicato da Paramount Pictures, che mette a confronto le sequenze della pellicola live action e quelle del leggendario picchiaduro a incontri sviluppato da Capcom.

Si parte chiaramente dal movimento più affascinante e significativo, l'Hadoken eseguito da Ryu, interpretato in questo caso da Andrew Koji: le influenze del lungometraggio animato del 1994 sono evidenti, il combattente crea una sfera di energia fra le mani prima di assumere la posizione di lancio e poi la scaglia contro il suo avversario, sbaragliandolo.

Arriva quindi il turno di Ken, che nel film ha il volto di Noah Centineo e che ha praticamente tradotto il suo intero repertorio di mosse in versione live action: dal calcio frontale alto alla proiezione rotolante, passando naturalmente per l'iconico Shoryuken, il devastante uppercut con o senza corredo di fiamme.

L'attrice di Chun-Li in Street Fighter ha dovuto ingrossare le cosce con una dieta speciale L'attrice di Chun-Li in Street Fighter ha dovuto ingrossare le cosce con una dieta speciale

Le sequenze passano in rassegna diversi colpi e diversi personaggi, fra cui anche Chun-Li, interpretata da Callina Liang, che nel film di Street Fighter esegue sia il suo Spinning Bird Kick che la sua famosa raffica di calci, Hundred Lightning Kicks, ma non solo.

Una trasposizione che non si prende sul serio

Visivamente spettacolare, come dimostra l'ultimo trailer, il film di Street Fighter si pone come un progetto decisamente ambizioso, che punta a tradurre i personaggi, gli scenari e le atmosfere del gioco senza prendersi troppo sul serio: probabilmente l'unico modo per evitare una trasposizione tanto seriosa quanto ridicola.

Il risultato finale sarà all'altezza delle aspettative di milioni e milioni di appassionati? Lo scopriremo il prossimo 15 ottobre, quando Street Fighter farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane.

#Cinema
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