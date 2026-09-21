Il film di Street Fighter riproduce le mosse iconiche del gioco: lo dimostra il nuovo trailer pubblicato da Paramount Pictures, che mette a confronto le sequenze della pellicola live action e quelle del leggendario picchiaduro a incontri sviluppato da Capcom.

Si parte chiaramente dal movimento più affascinante e significativo, l'Hadoken eseguito da Ryu, interpretato in questo caso da Andrew Koji: le influenze del lungometraggio animato del 1994 sono evidenti, il combattente crea una sfera di energia fra le mani prima di assumere la posizione di lancio e poi la scaglia contro il suo avversario, sbaragliandolo.

Arriva quindi il turno di Ken, che nel film ha il volto di Noah Centineo e che ha praticamente tradotto il suo intero repertorio di mosse in versione live action: dal calcio frontale alto alla proiezione rotolante, passando naturalmente per l'iconico Shoryuken, il devastante uppercut con o senza corredo di fiamme.

Le sequenze passano in rassegna diversi colpi e diversi personaggi, fra cui anche Chun-Li, interpretata da Callina Liang, che nel film di Street Fighter esegue sia il suo Spinning Bird Kick che la sua famosa raffica di calci, Hundred Lightning Kicks, ma non solo.