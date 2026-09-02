Il film di Street Fighter si conferma incredibile nel nuovo trailer ufficiale

Paramount e Legendary hanno pubblicato un nuovo trailer per il film di Street Fighter, che si conferma anche in questo caso davvero incredibile nella sua ricerca di elementi in comune con il videogioco, fino a risultare alquanto surreale e sopra le righe.
D'altra parte, se si sceglie un soggetto del genere non c'è da andare tanto per il sottile, e se non altro il nuovo film di Kitao Sakurai non si vergogna affatto del materiale originale, anzi cerca in tutti i modi di esaltarlo cercando di adattarlo in qualche modo al contesto live action, sebbene possa sembrare strano.
Il nuovo trailer pubblicato in queste ore mostra un altro concentrato di scene tratte dal film, con brevi sequenze più narrative e altre decisamente più ritmate, che mettono in scena vari scontri fra i combattenti tipici.
Alcune mosse iconiche in azione
Sebbene ci sia ovviamente da scendere a compromessi rispetto alla visione originale, le interpretazioni dei personaggi storici sono davvero notevoli e, in questo caso, possiamo vedere anche delle interessanti trasposizioni di situazioni e mosse tipiche del gioco.
Nel nuovo trailer di Street Fighter vediamo per esempio alcune mosse tipiche di Honda e un paio di abilità iconiche di Ryu e Ken, con una buona reinterpretazione delle animazioni tratte dal videogioco in forma più o meno realistica.
L'uscita del film di Street Fighter è fissata per il 16 ottobre al cinema, dunque ormai non manca molto a vederlo in forma completa, ma quanto visto finora sembra piuttosto convincente, ovviamente sempre nell'ambito di un film basato su un picchiaduro.
In precedenza avevamo visto un'anteprima dello scontro tra Blanka e Ryu, dopo il trailer ufficiale italiano.