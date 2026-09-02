Il film di Street Fighter si conferma incredibile nel nuovo trailer ufficiale

Paramount e Legendary hanno pubblicato un nuovo trailer per il film di Street Fighter , che si conferma anche in questo caso davvero incredibile nella sua ricerca di elementi in comune con il videogioco , fino a risultare alquanto surreale e sopra le righe.

Alcune mosse iconiche in azione

Sebbene ci sia ovviamente da scendere a compromessi rispetto alla visione originale, le interpretazioni dei personaggi storici sono davvero notevoli e, in questo caso, possiamo vedere anche delle interessanti trasposizioni di situazioni e mosse tipiche del gioco.

Nel nuovo trailer di Street Fighter vediamo per esempio alcune mosse tipiche di Honda e un paio di abilità iconiche di Ryu e Ken, con una buona reinterpretazione delle animazioni tratte dal videogioco in forma più o meno realistica.

L'uscita del film di Street Fighter è fissata per il 16 ottobre al cinema, dunque ormai non manca molto a vederlo in forma completa, ma quanto visto finora sembra piuttosto convincente, ovviamente sempre nell'ambito di un film basato su un picchiaduro.

In precedenza avevamo visto un'anteprima dello scontro tra Blanka e Ryu, dopo il trailer ufficiale italiano.