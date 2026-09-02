Google Store lancia le nuove promozioni di settembre: sconti sui Pixel e vantaggi con il Trade-in

A partire da oggi, 2 settembre 2026, Google Store Italia propone una nuova serie di promozioni dedicate alla gamma Pixel, con iniziative pensate sia per chi vuole acquistare uno smartphone a prezzo ridotto sia per chi intende sfruttare il programma di permuta. Le offerte saranno disponibili per un periodo limitato e, salvo diversa indicazione, non sono cumulabili con altre promozioni.

La proposta più interessante riguarda il Trade-in, che consente di ottenere fino a 820€ di rimborso consegnando un dispositivo idoneo. A questa cifra si aggiungono 100€ di bonus extra e ulteriori 100€ di credito Google Store. Il valore effettivo riconosciuto per la permuta dipenderà naturalmente dal dispositivo restituito. L'iniziativa sarà valida fino al 24 settembre 2026 ed è possibile accedervi tramite questo link.

Parallelamente, Google propone una serie di sconti nell'ambito della promozione Back to School, disponibile fino al 20 settembre ai quali è possibile dare un'occhiata cliccando direttamente su questo link.