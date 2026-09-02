Google Pixel, arriva una nuova funzione importante legata alla batteria

Google sta introducendo sui dispositivi Pixel 10 e successivi una nuova funzione pensata per offrire agli utenti informazioni ancora più semplici e immediate da interpretare in merito al consumo della batteria . È importante specificare, infatti, che sui dispositivi sono già presenti informazioni piuttosto dettagliate che permettono di individuare quali applicazioni incidano maggiormente sull'autonomia, ma con questa novità sarà ancora più semplice capire. Vediamo di seguito tutti i dati.

Il nuovo riepilogo

Un utente di Telegram, tramite Android Authority, ha condiviso uno screenshot che mostra la nuova funzione "Riepilogo utilizzo batteria". Come potrete intuire, si tratta di una funzionalità pensata per permettere all'utente di capire in modo semplice e immediato quale applicazione sta consumando maggiormente energia. Nell'immagine possiamo notare il riepilogo mostrato nella parte superiore della pagina; in questo caso, il consumo complessivo ha raggiunto il 15% della batteria e il telefono identifica WhatsApp e Google come le applicazioni maggiormente coinvolte.

Il riepilogo sui consumi

Il riepilogo, come viene sottolineato anche da Google, è generato dall'intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato ufficialmente anche dall'azienda, la funzionalità non si limita a identificare le applicazioni che consumano più batteria, ma monitora anche l'attività eseguita in background e confronta il consumo complessivo e quello relativo alle singole app con la media recente dell'utente.

Si tratta quindi di un'aggiunta sicuramente interessante e potenzialmente molto utile, che permetterà all'utente di avere una visione più chiara dei consumi e di gestire in modo più consapevole la batteria e le applicazioni che incidono maggiormente sull'autonomia.