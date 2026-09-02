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Google Pixel, arriva una nuova funzione importante legata alla batteria

Google sta attualmente distribuendo una nuova funzione sui Pixel pensata per aiutare gli utenti a gestire meglio la batteria e intuire più facilmente eventuali consumi anomali.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/09/2026
Google Pixel

Google sta introducendo sui dispositivi Pixel 10 e successivi una nuova funzione pensata per offrire agli utenti informazioni ancora più semplici e immediate da interpretare in merito al consumo della batteria. È importante specificare, infatti, che sui dispositivi sono già presenti informazioni piuttosto dettagliate che permettono di individuare quali applicazioni incidano maggiormente sull'autonomia, ma con questa novità sarà ancora più semplice capire. Vediamo di seguito tutti i dati.

Altre novità

Nel frattempo, Android sta introducendo diverse novità volte a offrire un'esperienza d'uso ancora più funzionale. Tra queste rientra Motion Assist, pensata per combattere la cinetosi, quindi per ridurre la nausea quando si utilizza lo smartphone in auto.

Android 17 introduce Motion Assist: ecco i puntini che combattono la cinetosi e il mal d'auto Android 17 introduce Motion Assist: ecco i puntini che combattono la cinetosi e il mal d'auto

Si tratta di una funzione molto simile al Motion Cues di Apple, ma la distribuzione dovrebbe coinvolgere solo alcuni smartphone Pixel e sembra destinata ad essere graduale. Nel frattempo, ricordiamo che è attualmente disponibile la beta 4 di Android 17 QPR2 per dispositivi Pixel, incentrata principalmente sulla correzione di bug e problematiche di vario genere.

#Google #Tecnologia
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