Rayman Legends: Definitive Edition per Switch è in sconto al 71% su Instant Gaming

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Rayman Legends: Definitive Edition per Nintendo Switch a 11,68 € invece di 40 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su eShop . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Modalità esclusive e divertimento assicurato

Prima di tutto, questa edizione include il gioco e l'esperienza Kung Foot con una modalità in solitario e una modalità torneo che permette a un massimo di otto squadre di affrontarsi tra loro. Si tratta di un platform targato Ubisoft davvero divertente e in grado di intrattenerti per diverse ore senza alcuna difficoltà, con un'ottima quantità di contenuti. Preparati a livelli pieni di ostacoli in cui dovrai correre, saltare, evitare trappole e mettere alle prova le tue abilità.

Rayman Legends

Inoltre, l'esperienza è arricchita dalla presenza di passaggi nascosti e oggetti collezionabili che rendono il gioco ancora più stimolante. Non mancano le celebri sezioni musicali in cui dovrai superare gli ostacoli a ritmo di musica. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.