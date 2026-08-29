Disponibile la beta 4 di Android 17 QPR2: vediamo le principali novità

La beta 4 di Android 17 QPR2 è disponibile per i Pixel compatibili, esattamente due settimane dopo la distribuzione della QPR2 beta 3. Anche questa versione segna l'esclusione dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro, non più supportati. Inoltre, sono state apportate diverse correzioni, quindi la build si concentra principalmente sulla risoluzione di bug e problematiche di vario genere. Vediamo di seguito un pratico riepilogo con tutte le novità.
Le novità della beta
In base ai dispositivi posseduti, la beta 4 fa parte delle versioni CP41.260814.003.A2 o CP41.260814.003.B1. Di seguito tutte le principali novità:
- L'attivazione dell'impostazione per sviluppatori "renderizza le app al di sotto dell'area di ritaglio" causava la visualizzazione di una barra di stato trasparente sul launcher dopo l'uscita dalla riproduzione video a schermo intero. (Problema n. 295747911)
- Risolto un problema di gestione termica che causava il surriscaldamento dei dispositivi e il loro riavvio imprevisto durante l'uso. (Problema n. 437116407)
- Risolto un problema che impediva il mirroring dello schermo su occhiali XR esterni con connessione USB-C. (Problema n. 439269938)
- La navigazione tramite gesti non rispondeva più durante il rendering delle app al di sotto del ritaglio del display. (Problema n. 441378954)
- L'ottimizzazione del limite dell'80% della batteria ha causato tempi di ricarica eccessivi durante l'ultimo 2% della soglia. (Problema n. 477009501)
- Risolto un problema nell'interfaccia utente del launcher per cui, durante la ricerca delle app, non veniva elaborato il testo digitato. (Problema n. 505157934)
- L'apertura del menu di accensione tramite i pulsanti fisici causava la mancata visualizzazione dell'effetto di sfocatura dello sfondo dietro la barra di navigazione. (Problema n. 537202501)
- Risolto un problema per cui l'audio delle chiamate veniva riprodotto di default dall'altoparlante del telefono anziché dai dispositivi Bluetooth collegati. (Problema n. 537908014)
- Un bug di rendering nel selettore delle app "Recenti", per cui la prima scheda delle attività poteva occasionalmente bloccarsi e risultare parzialmente nascosta dietro altre app durante lo scorrimento orizzontale. (Problema n. 530484511)
Altri problemi risolti
Google ha risolto anche le seguenti problematiche:
- Durante la registrazione dello schermo si è verificato un blocco delle risorse del servizio audio che ha impedito l'utilizzo del microfono in tutte le app e con metodi di immissione come Gboard e Gemini fino al riavvio del dispositivo. (Problema n. 538229807)
- Risolta un'incongruenza visiva nell'interfaccia utente del sistema per cui, spegnendo lo schermo dalla schermata iniziale, veniva visualizzata una semplice dissolvenza anziché l'animazione di spegnimento associata al pulsante di accensione. (Problema n. 541261786)
- Un problema di rendering a basso contrasto in modalità scura, per cui l'icona a forma di ingranaggio delle impostazioni Wi-Fi era appena visibile. (Problema n. 536320341)
- L'attivazione della modalità 3D sugli occhiali smart collegati causava la comparsa di uno schermo vuoto. (Problema n. 536628506)
- Risolto un problema relativo all'interfaccia utente che impediva di far scorrere la barra delle notifiche fino in fondo. (Problema n. 539244095)
- Risolto un problema per cui le applicazioni WebGL potevano bloccarsi o causare il crash del processo del browser. (Problema n. 541322087)
- Gli errori di sblocco facciale in condizioni di scarsa illuminazione aggiravano lo sblocco tramite impronta digitale e costringevano all'inserimento del PIN. (Problema n. 547597971)