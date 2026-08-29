Disponibile la beta 4 di Android 17 QPR2: vediamo le principali novità

La beta 4 di Android 17 QPR2 è disponibile per i Pixel compatibili, esattamente due settimane dopo la distribuzione della QPR2 beta 3. Anche questa versione segna l'esclusione dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro, non più supportati. Inoltre, sono state apportate diverse correzioni, quindi la build si concentra principalmente sulla risoluzione di bug e problematiche di vario genere. Vediamo di seguito un pratico riepilogo con tutte le novità.