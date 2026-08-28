Il primo trailer di Iron Man è stato trafugato ed è finito online: non il modo migliore per confermare che il progetto di EA Motive è ancora vivo, a ben quattro anni da un teaser di annuncio a cui non hanno fatto seguito ulteriori materiali.

Il video, ancora in una versione non definitiva, si apre con l'iconico "suit up" di Iron Man nell'armatura inedita disegnata per il gioco, dopodiché il personaggio parte in volo e mette in evidenza la velocità e la frenesia di queste fasi, che puntano a riprendere le dinamiche apprezzate nei film con Robert Downey Jr.

A questo punto il trailer mostra diverse sequenze di combattimento, in volo e non, con il Vendicatore che affronta svariati avversari anche meccanici, partecipando a scontri a fuoco che sembrano svolgersi sulla superficie esterna dell'Helicarrier dello Shield. O magari è una normale portaerei?

Ci sono quindi diversi rimandi all'interfaccia con visuale dal casco di Tony Stark, la stessa dei film, e si vede persino un momento in cui quella che sembra atterrare così pesantemente al suolo potrebbe essere un'armatura Hulkbuster.