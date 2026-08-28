Il primo trailer di Iron Man è stato trafugato ed è finito online: non il modo migliore per confermare che il progetto di EA Motive è ancora vivo, a ben quattro anni da un teaser di annuncio a cui non hanno fatto seguito ulteriori materiali.
Il video, ancora in una versione non definitiva, si apre con l'iconico "suit up" di Iron Man nell'armatura inedita disegnata per il gioco, dopodiché il personaggio parte in volo e mette in evidenza la velocità e la frenesia di queste fasi, che puntano a riprendere le dinamiche apprezzate nei film con Robert Downey Jr.
A questo punto il trailer mostra diverse sequenze di combattimento, in volo e non, con il Vendicatore che affronta svariati avversari anche meccanici, partecipando a scontri a fuoco che sembrano svolgersi sulla superficie esterna dell'Helicarrier dello Shield. O magari è una normale portaerei?
Ci sono quindi diversi rimandi all'interfaccia con visuale dal casco di Tony Stark, la stessa dei film, e si vede persino un momento in cui quella che sembra atterrare così pesantemente al suolo potrebbe essere un'armatura Hulkbuster.
Armatura modulare?
Come detto, l'annuncio di Iron Man nel 2022 non è stato seguito da aggiornamenti ufficiali, video o immagini che fornissero dei dettagli su questo progetto, ed è per questo che il trailer trafugato appare così interessante: finalmente svela qualcosa sul gioco, che molti temevano venisse cancellato come Black Panther.
In particolare, alla fine del video si vede Tony Stark armeggiare con la sua corazza e montare diversi moduli offensivi, il che suggerisce appunto la possibilità di personalizzare la configurazione dell'armatura in base alle missioni e agli accessori sbloccati fino a quel momento.