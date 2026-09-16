Warlock: Dungeons & Dragons non ha indicatori delle missioni che ti guidano verso di esse

Le parole del general manager du Invoke Studios

"Volevamo che i giocatori interagissero con il mondo, che arrivassero a capire le cose da soli e che sentissero che, quando scoprivano qualcosa, ciò era frutto delle loro azioni e non del semplice fidarsi ciecamente di un waypoint", ha spiegato.

Guay, come gli altri ex sviluppatori di Watch Dogs in forza a Invoke, parla per esperienza diretta. Con un "approccio di guida fin troppo invadente", dichiara, "molti utenti finiscono per seguire ciecamente il waypoint, e in questo modo si perde quel senso di agency, si perde quella sensazione di curiosità."

Come spiega Guay, ci sono i "Misteri" che possono essere svelati attraverso l'esplorazione e diverse interazioni. "Non solo ci sono molteplici entry point, ma a seconda di come ci si imbatte in essi, può cambiare il modo in cui vi si interagisce", aggiunge.

Ecco infine la nostra anteprima di Warlock: Dungeons & Dragons, dentro la nebbia di Darkon con Kaatri e Tasha.